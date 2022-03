Piden informes sobre el funcionamiento del sistema de Videovigilancia del Parque Don Tomás

Compartir esta noticia:











Lorena Clara, Diputada provincial por la Unión Cívica Radical (UCR), presentó un proyecto de resolución dirigido al Ministerio de Seguridad de la provincia de La Pampa para que envíe un informe a Legislatura sobre el funcionamiento del sistema de Videovigilancia ubicado en el Parque Don Tomás en la ciudad de Santa Rosa.

La Diputada agregó que “existe firmado convenio de cooperación entre el municipio y el Ministerio de Seguridad, autorizado por Ordenanza N° 6258/2019 y aprobado por Resolución N° 70 17-I-20. La Laguna Don Tomas y la zona aledaña, cuenta con 25 cámaras de videovigilancia en el Parque Recreativo Don Tomas, las que han sido utilizadas en distintas ocasiones por la Policía provincial para las tareas de prevención, investigación y/o seguimiento de actividades que ocurrieron o se desarrollaron en dicho Parque.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

“Si el sistema de vigilancia se encuentra funcionando correctamente, ¿Porque no se observó lo que ocurrió el día lunes 28? Si realmente y como dicen que las cámaras están en óptimas condiciones se hubiera activado el correspondiente llamado. Si efectivamente no funcionan las cámaras, no quiero pensar que pasa con el resto de las cámaras en otros puntos de la ciudad o del interior provincial”, finalizó.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios