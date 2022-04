Matzkin respaldó “la construcción política de di Nápoli” y abogó por “elecciones internas” para definir candidaturas

Compartir esta noticia:











El empresario de medios de comunicación y productor agropecuario, David Matzkin, resaltó la forma en que Luciano di Nápoli llego a la intendencia, pidió más elecciones internas en el peronismo para validar el proceso de conducción y destacó el desempeño del BLP durante la pandemia.









“Me siento con orgullo peronista, pero como no conformo parte de ningún espacio político, local o nacional, hoy tengo alguna libertad como para poder hablar, sin compromiso ni animosidad. A nivel local observo que hay un espacio de construcción política que se parece bastante a cómo me gusta que se construya política, que se presente a un proceso electoral interno con todas las de la ley, donde el que gana conduce y el que pierde acompaña”, dijo en el programa Las Dos Verdades que se emite de lunes a viernes de 17 a 19 horas por Radio Mitre Santa Rosa.

“Y cuando un candidato gana, ya deja de ser referente de una parcialidad mayoritaria o minoritaria, y se convierte en candidato de un espacio, pasa a contener a los otros espacios. Y si cuando lleva adelante la gestión tiene la amplitud de contener a otros espacios, eso es lo que creo debe ser el modelo de conducción. Eso en Santa Rosa lo vengo observando, lo reconozco y me parece saludable”, añadió en referencia al gobierno de Luciano di Nápoli.

Agregó que “a nivel provincial hay un Ejecutivo que llegó dentro de un proceso electoral legítimo, pero que tiene que consolidar su espacio político. Me parece saludable que existan equilibrios políticos, pero siempre los procesos electorales internos son los que le dan vida al movimiento y donde se reconocen los liderazgos”.

“Y a nivel nacional, la falta de pluralidad a través del voto es lo que nos reina desde el Congreso de Lanús en 2002 para acá”, dijo en referencia a la última vez que el peronismo definió sus candidaturas presidenciales por el voto, en una suerte de ley de lemas, donde el PJ habilitó a todos aquellos que quisieran presentarse a disputar la presidencia.

– Algunos cuestionan el peronismo en La Cámpora, aun cuando di Nápoli se sometió a una interna, la ganó, y después ganó la general. ¿Qué pensás?

– Tengo un gran aprecio por di Nápoli desde el punto de vista político, justamente por el caminito de construcción política que hizo y me parece el más legítimo. Después, ¿quién tiene autoridad para decir es más o menos peronista? La realidad es que tiene una participación dentro de un espacio en el peronismo, que yo puedo compartir o no, lo que si, él se ganó todo el respeto por como va conformando un espacio de representación política.

Y agrego un dato más, en las últimas elecciones el distrito que él representa, validó los votos. Y es un hecho a destacar. El espacio de di Nápoli en Santa Rosa pudo defender la elección. Ahora, no estoy en La Cámpora, no soy Cristinista, pero si reconozco a Luciano como un referente generacional.

– ¿Es un riesgo seguir en el FdT?

– Creo que es un riesgo seguir con el país cómo está. Si la disyuntiva es con Cristina o sin Cristina, es cómo decir en La Pampa, con Verna o sin Verna. En La Pampa sin Verna no se gana y el vernismo con la Plural, sin Santa Rosa, no gana. A nivel nacional entiendo que pasa lo mismo, el kirchnerismo sin el resto del peronismo no gana, y el resto del peronismo sin Cristina no gana.

– ¿Debería definirse la candidatura en una interna?

– Sería lo mejor, donde cada partido con sus afiliados son los que deciden el funcionamiento de la vida interna. Cuanto más procesos electorales haya, más se justifica el sistema. Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a malos perdedores y malos ganadores. Se tienen que dar las dos cosas, el que gana conduce y el resto acompaña. Si eso no pasa, el que pierde se queda afuera del sistema. Acá hay buenos ejemplos de conducción como el peronismo que estuvo encabezado por Rubén Marín, que a lo largo de los años fue llevando a los sectores del peronismo en un espacio que luego se llamó Convergencia Peronista.

Producción

En su rol de productor agropecuario, destacó que “los pampeanos tenemos fundamentalmente la producción pecuaria, la agropecuaria también, pero la gran posibilidad que tiene La Pampa para generar riqueza es la pecuaria y en particular, la vaca. Por qué, porque estamos con estándares de producción retrasados. No podemos ir contra la producción pecuaria, que es la que más valor nos genera. Si eso se hace así, es inevitable que tengamos un castigo político”.

– ¿Cómo ves las decisiones del gobierno en el tema productivo?

– Hay dos aspectos, uno el que dicen para acompañar, para tener un tipo de línea política, y después el que hacen. Debo reconocer que desde el gobierno Provincial hay políticas activas de acompañamiento al sector. El de la vaca está pasando por un momento óptimo porque tenemos la posibilidad de colocar la vaca de rezago, que no produce más teneros, que tampoco alimentaba a las carnicerías y se lo puede colocar a precio de novillo en los mercados de exportación,

La llamada vaca china nos permite acelerar el proceso de rejuvenecimiento de los planteles y mejorar la eficiencia de esos planteles. Eso es una oportunidad muy importante. Hay acompañamiento en la Provincia para que eso se lleve adelante. Y también el Banco de La Pampa ha tenido una actitud de pro-producción, acompañando al sector. Ahora, dicho esto, con esto se llega, si, pero hay una parte del eslabón productivo que no está sistematizado y a ese sector no se llega.

– ¿Y por qué cerraron la exportación de la vaca China?

– Esa decisión se tomó desde un escritorio de Buenos Aires sin contemplar el daño que generaba. Fue un error político desde la provincia el acompañarla, aunque a la semana se estaban desdiciendo. Pero reitero, acá hubo acompañamiento al sector.

– ¿Con el FOGAPAM no se solucionaba el tema para quienes están fuera del sistema bancario?

– Sí, funciona y funciona muy bien porque le permite al Banco de La Pampa llegar a un sector que por las reglas del Banco Central no podría llegar. Pero aun así, hay sectores productivos a los que todavía no se llega. Los que tenemos bien las carpetas, nos tolera el banco y el FOGAPAM, pero aun con el FOGAPAM hay sectores que siguen quedando fuera y es un sector muy grande.

