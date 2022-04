Mi historia por Malvinas

Compartir esta noticia:











Plan B publica en su sección «Libertad de expresión» un texto enviado por Hector actis Giorgietto, integrante del grupo de movilizados por Malvinas que exige reconocimiento como veteranos de guerra, el cual hasta ahora solo se ha concedido a quienes pisaron las Islas.

Por Hector Actis Giorgietto

Cursaba el 6° año de la ESCUELA INDUSTRIAL o ENET N° 1, de mi ciudad, alternando taller con prácticas en desarme de motores en lo de Allisandroni, dónde aprendí muchísimo con sólo observar a LALO, excelente mecánico y mejor persona, así transcurría el ’81, hasta que por los medios gráficos y radiales nos anoticiamos del tan mentado “SORTEO” (no confundir con esperar ganar algo). Fue así, que al escuchar la terminación de mi DNI, vino al instante el famoso NÚMERO DE SORTEO, sí, número de posición militar repartido entre las tres fuerzas castrenses, EJÉRCITO, ARMADA Y AERONÁUTICA, que generalmente afectaba al grueso de números a la primera, repartiendo el resto con las restantes, quedando los llamados NÚMEROS BAJOS, a los sorteados que tuvieron la bendición o fortuna o que se yo, de “SALVARSE”, salvarse de qué? Justamente, de la COLIMBA.

Imaginen el sentir de un joven de 17 años! O por lo menos, creo, me pasó a mí, salté de alegría, grité ¡¡MARINA!!, que suertudoooooo! A mi lado mi Madre, estupefacta, me dice: estás loco? O qué? No supe responder, mejor dicho, expresaba emoción de SERVIR A MI NACIÓN, por lo menos cursando un tiempo de armas, de sumisión, de valor, de vicios creados por ese famoso: PODER DE GRADO, saben que quiere decir? Quiere decir que el jefe de mayor rango caga a pedos al que le sigue abajo y así sucesivamente hasta llegar a : LOS COLIMBAS, soldados de prepo por una ley que nos OBLIGABA!

Podrán deducir que para esa época, en la escuela de Varones, salvo alguna Mujer que empezaron a integrar allá por el año 1976, sólo se hablaba de qué NÚMERO TE TOCÓ! Por supuesto que la mayoría Ejército, unos pocos Aeronáutica y otros Marina.

Así llegó la colación, el 15 de Diciembre de 1981 nos recibimos de TÉCNICOS MECÁNICOS unos 30 alumnos que a 30 años prácticamente vivimos en nuestra ciudad, curioso no?

Vinieron las vacaciones de verano y mis padres proponen hacer un largo viaje en auto, teníamos un falcon blanco, junto a una familia amiga cuyos hijos tienen igual edad a la de mi hermano y yo, es decir, 14 y 18, emprendiendo con muchísimo entusiasmo ese periplo que no era poca cosa, ir a USHUAIA por montaña y volver por la costa, que tal?

Dos coches, dos familias, aclaro que mis hermanas mayores estudiaban universidad, una en Capital Federal y la menor de ellas en Bahía Blanca, por eso no integraron este viaje.

Y así arrancamos un 16 de enero de 1982, haciendo primera noche en Neuquén, para seguir por ruta 40 al confín del mundo, pasando por pueblos tanto turísticos como inhóspitos, puro desierto patagónico que comienza en Gral Acha (LP), para concluir en Río Gallegos (SC). Mi padre era el estratega de ruta, es decir, proponía el sistema de viaje, de descanso, de diversión, mientras que nuestras madres se encargaban del morfi, fue así que pasamos excelentes días de vacaciones viajeras, interactuando con NATURA, VIVIENDO, CONOCIENDO NUESTRO PAÍS, a lo sumo una gran parte.

USHUAIA, ahhhhhh, que bella, pernoctamos en carpa a la vera del río PIPO, junto a turistas extranjeros, nacionales, hippies, lo que se les ocurra. Por primera vez en mi vida conocí el CANAL DE BEAGLE, que tanto hablamos cuando el conflicto con CHILE, el parque natural LAPATAIA, donde termina Argentina, mejor dicho, falta Antártida eh!

Regresamos el 2 de febrero, pues queríamos festejar el cumple de mi hermana en casa el 5 del mismo mes, es ahí donde la sorpresa ganó mi ser, acabábamos de llegar, mi padre estaciona el auto y salto inmediatamente a abrir la puerta de casa y allí encontré una carta que me selló el destino, era verde, tipo carta documento, doblada en tres pero más duro el papel y como sellada o lacrada, además de otras, impuestos, etc. Pero imaginen, a mí! Quién me iba a escribir! Una sola, esa, era para MÍ, la abro inmediatamente y rezaba: ud a sido designado con el número xxxxx, con DNI número xxxxxxxx, a presentarse el día 4 de abril de 1982 en el distrito militar correspondiente a su jurisdicción, sito en la ciudad de Santa Rosa, capital de la provincia de La Pampa, personal interviniente de la ARMADA ARGENTINA, tomará los recaudos necesarios para su cumplimiento efectivo, si así no lo hiciere, se aplicarán las sanciones previstas en los artículos xxxxx, de la Ley xxxxx, bajo apercibimiento de ser llevado a la fuerza por personal inherente.

Miren qué recibimiento post-vacacionero! Pero hasta ahí, la emoción de cumplir con la Patria seguía intacta, qué ilusos, qué pendejos! Creíamos que nos iban a entrenar en paracaidismo, buceo, descender de helicópteros con sogas, navegar con gomones, ayudar gente en casos de catástrofes, etc.

No me malinterpreten, quiero decir que esa carta CAMBIÓ MI DESTINO, no pude ni soñar ni pensar en qué estudiar, ya mi cabeza giraba loca esperando ese 4 de abril, mis proyectos (tenía alguno?) murieron, pero mantuve esa decisión madura de prepo de ir a Puerto Belgrano, destino militar de esa misiva verde. Muchos años más tarde me dí cuenta que esa carta CAGÓ en cierta forma MI VIDA, como la de tantos que pusimos todo lo de un joven de 18 a la altura de las circunstancias que reclamaban.

Dos meses trabajando con mi padre pasaron más que rápido, el día 30 de marzo del ’82 por todos los medios de comunicación, el gobierno nacional informa que un grupo tipo comando arribó a la ballenera abandonada de las islas Orcadas del Sur, otro grupo, las Sandwich y sin tardar más el 2 de abril, LAS MALVINAS, invito a ponerse en el lugar de cada colimba sorteado en 1981, que además le tocó Marina, que además ingresaba a la misma el día 4 de abril, el asombro, la desazón, el miedo, los llantos de los padres, la impotencia de no poder evadir tal imposición, ESO SÍ QUE ES DEGRADANTE PARA CUALQUIER SER HUMANO DE ESA EDAD!

El 3 de abril arriba a Pico un grupo de suboficiales de Marina, hasta un retirado por jubilación, era Don Corral más dos colimbas de la ’62, ellos eran los encargados de guiarnos al grupo de Pico de sorteados para cumplir servicios en la Armada Argentina.

Nos comunican que debemos estar en la terminal de ómnibus el 4 de abril a las 5hs para subir al Dumas, que nos trasladaría a Sta Rosa y agruparnos frente al distrito militar, para de allí esperar la llegada de TRES ÓMNIBUS de la empresa TUS que nos llevaría a la tan ya famosa BASE PUERTO BELGRANO reducto estratégico de la Armada Argentina, ubicada frente a la ciudad de Punta Alta (BA), adjunta a la bahía inmensa y larguísima del sur bonaerense.

Arribamos ese 4 de abril a la BASE, absortos de la magnitud de la misma, encima los encargados de llevarnos, TODOS ELLOS, no pronunciaron una palabra ni de la situación ni de cómo era físicamente a dónde nos llevaban, eran candados sistematizados por la escalera de poder militar, eran de Pico, eran iguales a nosotros!

CAMPO SARMIENTO se denominaba el primer asentamiento de los conscriptos que ingresaban bimestralmente a la BASE, pues Marina tiene metodología diferente a las otras fuerzas, se ingresa por CAMADAS, es decir, cada dos meses ingresan conscriptos de diferentes jurisdicciones o provincias si les gusta mas, por ejemplo, la clase ’62 de La Pampa, ingresó en octubre de 1981 junto a otras provincias, con nosotros entraron la mayoría de provincias del norte argentino y algunos de Cap Fed, formando cuatro compañias de colimbas aptos y prestos de recibir instrucción militar-naval, pueden darse cuenta que nos hacían practicar desfile, presentación física y de vestuario, ataques sorpresa a cualquier hora de la madrugada, arrastrándonos por yuyos, rosetas, morenitas, quínuas, y todo lo que esté al paso de 600 colimbas cagados de miedo, de frío, de lejanía hogareña, que se yo, de todo!

Garand-Beretta, se llamaban los fusiles 7-62, ex franceses de Napoleón por lo menos, modelos 1906, por supuesto sin UNA bala eh! Hacíamos ejercicios día y noche, emboscadas entre grupos formados de 30, 40 colimbas.

TREINTA DÍAS, sólo treinta días de INSTRUCCIÓN, seríamos los que más tarde relevaríamos a los queridos, fallecidos, héroes en silencio, colimbas como nosotros! DIOS LOS GUARDE EN SU MÁS GRANDE VIRTUD. Dieron su VIDA POR TODOS LOS ARGENTINOS!

Por supuesto que las noticias de la “GUERRA” eran distorsionadas y fraccionadas, mantener el ESPÍRITU GUERRERO era la premisa de esos inescrupulosos gobernantes, degenerados en todos los sentidos, que abusaron en su máximo poder de la sensible humildad humana de los jóvenes de 18 que allí estuvieron.

El 30 de Abril, empiezan a derivar los colimbas del Campo Sarmiento a los más de cuarenta destinos que poseía la Base en ese año, desde cuartel base a polvorines, de la iglesia al hospital, de los submarinos al portaviones, de los viejos destructores pasando por las Fragatas compradas a Alemania, las Corbetas de origen inglés a la ESCUADRILLA DE ANTIMINADO, compuesta por CÁSCARAS DE NUECES que tenían la jodida tarea de cambiar sistemáticamente las rutas de acceso a la Base por parte de nuestros buques, alternando MINAS MARINAS DE PROFUNDIDAD. Allí fui a parar YO, éramos parte de la sexta compañía dentro del CUARTEL BASE, la última, la del fondo de la Dársena, se acuerdan? Salíamos por el portón trasero del cuartel base, allí estaba el Pañol de Antiminado, un galpón con dos minas, de esas esféricas grandes con muchas puntas, que su acceso apuntaba directo a la Dársena donde amarraban los Cazaminas/Barreminas. En este punto quiero contar una breve historia: el suboficial jefe ordena a cinco conscriptos cavar ocho hoyos a cada lado de la calle que conecta el Pañol a la Dársena, para plantar 16 pinos, pico, pala y muchaaa fuerza, mis compañeros cavaban exactamente la medida de la maceta que los contenía, tipo lata de helado industrial, entonces al observar eso, intervengo; le digo al jefe que mis hnos y yo en Pico habíamos aprendido a plantar gracias a mi Padre y si quería que metiera mano, acto seguido me pregunta en qué se equivocaban? Y le digo: en la OLLA, qué olla? La olla que debe tener la planta para crecer sin freno por tosca, falta de agua, etc. Me mira y me dice: métale! Quiere más gente? Por supuesto que sí!….en noviembre de 2015 visitamos la Dársena……..lloré, al ver por lo menos 13 pinos grandes, firmes, inmunes.

Cada vez que me ordenaban ir a buscar pan o mercadería a Pañol Víveres pasaba al lado del Buque de desembarco de tanques (LST) Q42 ARA Cabo San Antonio, de éste desembarcaron los Aviones Aeronavales Super Etendard, comprados a Francia, observé cómo con la grúa los depositaban en el muelle de BNPB, al lado del Pañol de Víveres Frescos. Luego llevó tropas y pertrechos a Las Malvinas.

