Se sortean los grupos del Mundial de Qatar 2022: todo lo que tenés que saber

La ceremonia se realizará hoy en Doha desde las 13, hora argentina. La Selección, expectante por conocer a sus rivales.

El sueño del mundial Qatar 2022 ya está mas latente que nunca y la Selección argentina va a conocer este viernes a sus rivales en el sorteo que se llevará a cabo hoy en Doha, capital del país anfitrión, donde se sabrá cómo estarán compuestas la fase de grupos.

La ceremonia será en el Centro de Exposiciones y Congresos de Doha y podrá seguirse en directo a través de la señal deportiva de cable TyC Sports y del canal oficial de la FIFA, que lo emitirá en streaming desde las 13 de la Argentina.

El anfitrión, Qatar, encabezará el Grupo A de la cita mundialista y será la primera bolilla del Bombo 1 que lo componen, según el ranking FIFA, Brasil, Bélgica, Francia, Argentina, Inglaterra, España y Portugal.

En el Bombo 2 dirán presentes Dinamarca, Países Bajos, Alemania, Suiza, Croacia, Uruguay, México y Estados Unidos.

Por su parte, el bolillero número 3, tendrá a Senegal, Irán, Serbia, Japón, Polonia, Corea del Sur, Marruecos y Túnez.

Por último y más complicado será el Bombo 4, ya que el mismo no cuenta con la confirmación de todos los países debido a hay partidos de repechaje pendientes: Ghana, Canadá, Arabia Saudita, Ecuador, Camerún, Repechaje europeo (Escocia/Ucrania vs. Gales), Repechaje Concacaf vs. Oceanía (Costa Rica vs. Nueva Zelanda) y Repechaje Conmebol vs. Asia (Perú vs. Australia/Emiratos Árabes Unidos).

Las particularidades del sorteo: el Grupo A es para Qatar, lugar concedido por ser el organizador, mientras que del B al H irá por sorteo pese al ranking, esto quiere decir que el elenco de Lionel Scaloni, que se ubica cuarto, no tiene garantizado ser cabeza del Grupo E.

Otro dato importante es que en ningún grupo podrá haber más de una selección sudamericana ni más de dos combinados europeos.

El certamen deportivo más importante del mundo comenzará el 21 de noviembre en el «Al Bayt Stadium» y finalizará el 18 de diciembre en el «Lusail Stadium» cuando se vean las caras los equipos que buscarán el título de «campeón del mundo».

La fase de grupos se disputará entre el 21 de noviembre y el 2 de diciembre y en ese período habrá partidos todos los días ya que se llevarán a cabo cuatro encuentros, dos de cada grupo, en cuatro horarios diferentes que permitirán verlos a todos.

Desde el 3 de diciembre se disputarán los octavos de final que finalizarán el día 6 de diciembre y, en este caso, se jugarán dos encuentros por jornada.

En tanto, los cuartos de final serán el 9 y 10 de diciembre también con dos eliminatorias, y las semifinales tendrán lugar entre el 13 y el 14 de diciembre en un mismo horario, tras lo cual se conocerán a los dos finalistas para el 18 de diciembre, mientras que el tercer puesto se definirá el día previo. (Noticias Argentinas).

