Toulouse negó acusaciones de la FIA: “los datos que aporté en mi informe, los filtra la Fiscalía”

Este viernes, en conferencia de prensa, el Sindicato de Trabajadores Judiciales, (SiTraJ), salió en defensa del fiscal Juan Carlos Toulouse, quien recientemente fue sumariado por revelar datos de “extrema confindencialidad”de la causa de la muerte de Lucio Dupuy.

En el expediente judicial, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) le abrió un sumario al médico pericial y lo acusó de revelar datos muy sensibles y hasta algunos desconocidos por la propia justicia, a medios nacionales.

En conferencia de prensa, la secretaria general del SiTraJ, Susana Funes, destacó la trayectoria del fiscal, negó las acusaciones y criticó a la FIA por impulsar las sanciones a un trabajador “que lo único que hizo fue mostrar su humanidad al conmoverse por un suceso sin precedentes en La Pampa”.

Susana Funes recordó que la autopsia de Lucio Dupuy se realizó en noviembre de 2021 y en el mes de diciembre Toulouse pidió la ayuda al sindicato, ante una denuncia que se le había efectuado desde la Fiscalía, a través de los ficales generales Máximo Paulucci y Guillermo Sancho. “Ellos lo acusan de poner un manto de duda en las investigaciones preliminares, que ellos están obligados a realizar”.

“Nosotros decimos que el doctor en ningún momento ha mantenido algo que entorpezca a la causa, como lo mencionaron estos dos fiscales y no ha hecho nada que imposibilite a los investigadores a que sigan investigando. Este fue un hecho que ha atravesado a la sociedad toda y a su vez, este hecho de violencia, ha despertado en cada uno de nosotros mucha indignación y dolor”, señaló Funes.

“Esto llevó a la sociedad a tener manifestaciones en las cuales el doctor tampoco ha sido responsable. Nosotros planteamos desde el SiTraJ la defensa de Juan Carlos Toulouse, un profesional con un alto reconocimiento a nivel nacional, con 40 años de experiencia laboral y lo único que ha percibido este trabajador, es un ninguneo constante, una falta de respeto a su capacidad e inteligencia y no siendo reconocido por sus superiores. Con la trayectoria que él tiene, cuenta con una categoría de Oficial Superior de Segunda, un poco más que administrativo y mucho menos que un funcionario”.

“Vamos a repudiar y ponernos del lado del trabajador, como corresponde, en su defensa. El caso de Lucio dejó ver muchas cuestiones de desprotección en políticas sociales y acompañamiento a víctimas, con prácticamente un estado inexistente que no veló por los intereses superior del niño, ni ha velado por las clases más vulnerables y desprotegidas de la sociedad. No podemos permitir que se culpabilice a un trabajador que cumple su función. Siempre el hilo se corta por lo más delgado, recayendo todas las responsabilidades a los trabajadores. Lo que hay que hacer, es empezar a cumplir con las funciones que le corresponden a cada uno”, dijo Funes.

“Los funcionarios tendrán que hacer políticas de protección, políticas que garanticen a la sociedad sus derechos, la prevención y los recursos”, agregó Funes. “Consideramos que detrás de esta denuncia, hay un ensañamiento con un trabajador que cumplió con su trabajo como médico forense. Él tuvo que hacer la autopsia y es un ser humano, a esto lo sensibilizó y como él lo manifestó, en sus 27 años de carrera, no había visto algo así. Estamos condenando a una persona por ser humano, por ser sensible. Por ahí, le incriminan que el doctor habló con medios nacionales, pero estos medios se comunican con él, por la trayectoria que tiene el doctor. Si hay algo de fondo, o personal, no es es el lugar, el medio, para hablar de un profesional con una conducta intachable, que no ha tenido sanciones y casi próximo a jubilarse, es de maldad hacerle una causa o alguna sanción”, precisó Funes.

Por su parte, Toulouse agregó que el planteo es que “yo dije cosas que tienen que ver con la intimidad de la causa y di a conocer cosas aberrantes sobre el niño. Yo hice el descargo y sé que esas acusaciones son falsas. Yo no dije nada y los datos que aporté en mi informe como forense, los filtra la Fiscalía”, acusó.

– ¿Hay algo de lo que se arrepienta que haya dicho, doctor?

– No. Estoy tranquilo. Yo nunca hablé del niño, siempre dije que tenía muchos golpes, que el niño estaba muy golpeado, que lo que vi, no lo había visto en 28 años de trabajo y eso dije en medios nacionales y locales.

Y da la casualidad, que yo entrego el informe a las once de la mañana y a la tarde sale, en algunos medios, lo que decía el informe. Eso no lo dije yo, esa fue información que filtró Fiscalía. Y a tal punto, tienen interés en ensuciarme, que cuando me mandan el sumario administrativo, algunos medios que se enteraron me preguntaron si iba a hacer conferencia de prensa y dije que no. Presenté el descargo y yo no soy culpable de nada. Pero se ve que algún travieso, hizo lo mismo que con la causa, lo mandó a un medio.

– ¿Por qué piensa que lo quieren perjudicar?

– Es una buena pregunta, evidentemente a alguien no le cae bien lo que yo digo. Agradezco el apoyo al gremio. Es doloroso que después de 28 años, el lugar donde deberías ser reconocido, tu casa, te salga a ensuciar, para mí es doloroso. Además, la propia Fiscalía, siguió mandando información a los medios, con las pericias psicológicos y psiquiátricos en medios nacionales y locales. Y no hay ninguna causa contra la Fiscalía, sí contra mí, que se me ocurrió salir en los medios, no por voluntad.

A mí la causa me pegó muy feo y está acá, mi señora presente, que lo vivió. Tuve que consultar con un terapeuta, que me dijo que lo hiciera público y fue lo que hice. Y entonces, me llamaron de todos lados. Es cierto que estuve en todos lados. Hay una nota, en un medio local, donde yo cometí un error y lo asumo, donde me llevan a una instancia social y política y ahí sí, dije cosas que no debí haber dicho. Con la bronca que tenía y en la situación en la que estaba, fui muy duro con el sistema. Quizás a eso, a alguno, no le gustó.

Yo he tenido dificultades serias con algunos fiscales por la revictimización de las víctimas. Por ley está prohibido que vos revictimices a un niño o una familia. Yo soy muy prudente y en general no opino, para no dar datos de un sufrimiento que no hay por qué conocer. Yo soy muy prudente y tengo la tranquilidad que yo no lo hice.

– ¿Usted habló con la familia? Estaba enojada por datos que se habían filtrado…

– Sí hablé. Pero no está enojada conmigo. Anoche estuve con el abuelo en Pico, que me abrazó y lloraba. ‘Nosotros sabemos que usted no dijo nada, y gracias a lo que hizo usted, la causa se hizo nacional’, me dijo.

– ¿Usted responsabiliza a la Fiscalía?

– Sí.

– ¿Cómo le afecta esto a su trabajo?

– Ya me estoy jubilando, que el cierre del ciclo de mi vida laboral sea con la intención de ensuciarme, para mí es muy dolorso. No creo que haya sanciones, me pueden retar. Lo más grave es que me pueden suspender. Además, hay un juez de control que dijo que no había nada.

