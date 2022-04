Castañeira criticó a di Nápoli por la colocación de placas a ex combatientes: “no hizo partícipe a la oposición”

Compartir esta noticia:











La concejala de Comunidad Organizada, Fabiana Castañeira, criticó al intendente de Santa Rosa, Luciano di Nápoli y aseguró que no fue notificada al momento de colocar placas en reconocimiento a los ex combatientes que residen en Santa Rosa.

Mediante un comunicado de prensa, Castañeira recordó que el día jueves se aprobó por unanimidad la colocación de placas de reconocimientos en aquellas viviendas en las que residen o hayan residido ex combatientes de la Guerra de Malvinas. “Al día siguiente, por las redes de comunicación, me anoticio que la primer placa ha sido colocada en el horario de media mañana, con un comunicado de muy mal gusto del Intendente di Napoli, el cual dice cuando se le pregunta por la oposición : “Estaba invitada, no se porque no vinieron…”.

“Esto no fue así, hemos acompañado la ordenanza e incluso hicimos modificaciones que suman al objeto de la misma, y NO FUI NOTIFICADA de la colocación de las placas para poder participar de la ceremonia. Pero sí el grupo oficialista estuvo en su totalidad presente en la misma, dejando a la oposición al margen de dicha conmemoración”, agregó.

“No es la primera vez que este tipo de cosas suceden, pero poner al margen a la oposición cuando se trata de conmemorar a nuestros héroes que lucharon en defensa de nuestra soberanía, es una actitud desagradable y más grave aún viniendo del Intendente, que en su discurso inaugural llamó a la oposición a trabajar en conjunto para nuestra ciudad”, afirmó.

