Chantal Flores, la primera becaria del programa Residencias “Pampa”

Luego de una ardua tarea del equipo evaluador y del Jurado que formó parte de la selección, Chantal Flores quedó como la primera becaria ganadora del programa de la Beca de Residencia PAMPA “para finalización de obra de No – Ficción”.

En otros continentes e idiomas existen numerosas propuestas que apoyan la creación literaria y periodística. En español son pocas. Es por eso que desde Angular y la Secretaría de Cultura, en conjunto con el municipio de Santa Teresa, han creado esta iniciativa que continuará en La Adela y Toay con otras disciplinas.









El equipo coordinador destacó la respuesta a la convocatoria de este novedoso programa para la Provincia, que reunió setenta y nueve propuestas de calidad distintivas con doce países de toda Latinoamérica representados. “Al mismo tiempo, la enorme cantidad de aplicaciones confirman lo que dijimos desde un comienzo: no hay este tipo de Residencias en habla hispana; necesitamos más oportunidades así, para que las mejores letras en español tengan lugar. Seguimos trabajando en ello. Nuestra intención es abrir puertas (tranqueras, en esta oportunidad) para que más experiencias y más libros de no-ficción se concreten”, señalaron desde el equipo Angular Periodismo Narrativo.

Compartimos palabras del jurado -Yasna Mussa (Chile), Ernesto Picco (Argentina) y Cecilia González (México)- sobre el trabajo elegido:

«Huecos», de Chantal Flores, propone una historia coral para abordar las desapariciones en México, Colombia, Bosnia, Serbia y Kosovo. El enfoque feminista no es declarativo, está dado por los testimonios de seis mujeres de distintas partes del mundo que comparten una ausencia. Es una tragedia actual en países en los que hay desapariciones masivas en contextos de guerras no tradicionales (México y Colombia), pero no tiene la repercusión necesaria a nivel regional. Los avances de la escritura no son morbosos ni revictimizantes. Y dejan ganas de seguir leyendo, de saber qué viene después en las vidas de estas mujeres.

Su propuesta es relevante porque se trata de un tema contemporáneo relativamente universal –personas que buscan a sus familiares víctimas de desapariciones forzadas– a través de historias arraigadas en sus particularidades locales. Suena atractiva la invitación a seguir la vida de protagonistas de latitudes tan diferentes –de países latinoamericanos y de la periferia europea– atravesando historias similares.

La propuesta da cuenta de un trabajo que parece estar efectivamente en etapa de finalización. La prosa de la autora se destaca por su vigor y elegancia, ya desde su autobiografía –donde da cuenta, por otra parte, de un recorrido profesional y personal sumamente rico– hasta la propuesta del texto.

Es una propuesta atractiva, de una calidad narrativa destacada, con una estructura coherente y un trabajo de investigación y reporteo excelentes. Por otra parte, se nota riqueza léxica en la obra y un manejo temático loables. Es un vistazo a la humanidad, la resiliencia y la resistencia”.

Por qué la Residencias para finalización de obra de no-ficción

Este tipo de espacios permiten la aproximación a la escritura con una dedicación total y lejos de las distracciones habituales. El entorno ofrece un marco de soledad y silencio confortable, ideal para la concentración, lectura, redacción y edición de textos.

Por ello la intención es que Colonia Santa Teresa se convierta en un punto creativo en la región y proporcione -además- las condiciones necesarias para la creación del objeto artístico para los autores que participen.

