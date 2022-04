Compartir esta noticia:











El gerente del Sempre, José Giacobbe, habló con Plan B y confirmó la normalización de la atención ginecológica durante el mes de abril. Se lamentó que el conflicto no se resolviera antes: “no dependía de nosotros sino de la voluntad de los profesionales de regresar”.

Giacobbe dijo que “a partir del 1 de abril reingresaron todos los ginecólogos y ginecólogas de La Pampa, que venían trabajando anteriormente con la seguridad social, volvieron a reestablecer el servicio a través de su regreso al Colegio Médico de La Pampa”.









Detalló que “Ya en el mes de marzo se empezó a ver que algunos de los ginecólogos ya estaban regresando, con lo cual se hizo medio gradual, y la última semana de marzo ya fue masivo. Se está trabajando en las mismas condiciones que tenemos con el resto de los profesionales del Colegio Médico de La Pampa”.

-Hubo meses donde había pocos profesionales para atender, después de esto, ¿qué se puede sacar en limpio?

-Esto tiene que ser un aprendizaje para aquellos profesionales que tengan alguna pretensión y que consideren por ahí que la forma de lograr algún resultado sea cortando el servicio de salud. Desde el primer momento dijimos que no estamos de acuerdo con la medida de corte, si podemos sentarnos a negociar, pero que no sea la variable de ajuste el afiliado o afiliada que queda sin atención.

“Cualquier negociación futura no puede poner al afiliado de por medio. Nosotros no tuvimos mucha alternativa, siempre intentamos que reestablezcan el servicio lo antes posible que no dejen al afiliado sin atención, pero indudablemente no era el camino que habían planteado, y entiendo que va a servir para que la próxima se manejen de otra forma y que no sean los beneficiarios los principales perjudicados”.

Destacó que se buscaron alternativas para prestar el servicio “desde médicos de afuera, fortalecimos el acuerdo con salud pública, ya que para nosotros salud pública es un prestador más, que le pagamos también por las prestaciones que brindan a nuestros afiliados y junto con los ginecólogos que iban regresando tratamos de armar una barrera de contención, como para dar una cobertura a nuestros afiliados, que lógicamente no fue suficiente por el volumen que representa. Lamentablemente debía haberse resuelto antes, pero eso no dependía de nosotros, sino de la voluntad de los profesionales de regresar.

-El Gobierno provincial anunció que los veteranos de Malvinas podrán acceder al SEMPRE

-Hay una ley provincial del 2004 que establece la posibilidad de que tengan la obra social los excombatientes, pero tiene dos limitaciones, uno que establecía que dentro del año de promulgación tenían que hacer la opción de ingreso a la obra social, y otra limitación era si tenía otra obra social no podían tener Sempre. Ahora el gobernador Sergio Ziliotto mandó para dejar sin efecto ambos artículos, y así nos permite a nosotros incorporar a los excombatientes

-¿Se conoció un reclamo de UTELPa por el tema de medicamentos?

-Hemos tenido reuniones, donde incluso se plantean distintas cuestiones inherentes a la obra social. Uno de los planteos fue la cobertura de medicamentos donde hubo que informar porque hay cuestiones que no se entienden bien en la cobertura donde se trabaja en valores fijos en lo que es eventuales, entonces me explico, si uno va a comprar un medicamento de una marca de menor precio dentro de la misma droga tiene una mejor cobertura y pagará menos, por eso pedimos a la farmacia que asesoren bien a los afiliados.

Finalmente expresó: “Con UTELPa hemos establecido una agenda de reuniones mensuales y en general son positivas”.

