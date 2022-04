Escuelas hogares: “esto no se puede hacer sin la complicidad de UTELPa”

Compartir esta noticia:











Desde el sindicato en formación de docentes de escuelas rurales y hogares denuncian el cierre de cursos, cargos y escuelas con “la complicidad” del sindicato docente.

Bruno Paoli del sindicato en formación señaló que “la situación de las escuelas hogares es muy preocupante debido a la burocracia que impide el libre acceso de niños y niñas a estas escuelas. Utilizan la resolución 046/19 que pide el absurdo de lograr que tres áreas de Gobierno, cómo la de Salud, Bienestar Social y Educación, estén de acuerdo en avalar el ingreso de un niño o niña a la escuela. Esta burocracia produce la baja en la matrícula, se produce una merma en la calidad educativa al privarse de áreas tan importantes y finalmente se cierran las escuelas”.









“Al mermar la matrícula, áreas de especialidad que deberían designarse, no se producen, y se pierden esos cargos. Esto se da de manera general, se jubila un docente en el área de artística y ese cargo no se abre más. Así las localidades van perdiendo áreas de conocimiento importantes para el desarrollo de niños y niñas”, añadió en declaraciones al programa Las Dos Verdades que se emite de lunes a viernes de 17 a 19 por radio Mitre Santa Rosa.

– ¿Por qué no están dentro de UTELPa?

– Nosotros pertenecíamos a UTELPa, fuimos con este planteo hace tiempo, y en un momento UTELPa iba a tratar de formar una comisión para que se tratara la situación de escuelas, hogares, pero lo concreto es que cuando lo intentan hacer, empiezan a cerrar cargos y cierran la escuela San José. Ante eso varios docentes dijimos que no va para más, no hay una representación efectiva, y no hay una solución posible. Consideramos que era momento de actuar y de agruparnos, por lo que coincidamos en formar un sindicato de escuelas, hogares y rurales.

Sentimos que hay una complicidad de UTELPa con parte del Ministerio de Educación, porque para hacer esto hacen falta cómplices, sindicatos que miran pero no ven. No nos quedó otra alternativa y estamos orgullosos de manifestarnos nosotros. Somos docentes de distintas escuelas, parajes y localidades.

– ¿Se reunieron con autoridades de Educación?

Cuando iniciamos la inscripción le enviamos una nota al ministro Maccione y él nos contesta que hasta que no tengamos la personería, no nos puede recibir.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios