Faltante de gasoil: “les preocupa la Semana Santa, pero corre riesgo la cosecha”

El diputado provincial de Propuesta Federal y productor agropecuario, Eduardo Pepa, advirtió que “se pueden perder toneladas de granos” por la falta de gasoil para la cosecha.

El legislador opositor pidió la intervención del Gobierno Provincial ante el Nacional para “garantizar el combustible para la cosecha. En la zona nuestra empezó la cosecha con los maíces y la soja de primera y tenemos el problema de la tremenda escasez de combustible. La YPF de Alvear recibió un camión del gasoil caro, con 6 mil litros. A las dos o tres horas no había más”, dijo al programa Las Dos Verdades que se emite de lunes a viernes de 17 a 19 por Radio Mitre Santa Rosa (100.9)









– ¿Se pudo prever?

– Si, pero tenemos un gobierno nacional que es todo improvisación. Yo escucho a algunos que están preocupados por la Semana Santa, pero el problema más grande que tenemos en el país es que no hay gasoil para la cosecha. Te pongo un ejemplo, me costó 12 mil dólares sembrar 20 hectáreas entre el gasoil, la semilla y los fertilizantes, todo eso para no poder sacarla.

En Argentina somos unos improvisados, no se fijan prioridades. Hay pueblos que no tienen agua, no tienen cloacas y hoy hicieron un SUM (Salón de Usos Múltiples) que debe costar 800 millones de pesos. Con eso se hacía el agua y la cloaca

-¿A qué se debe el faltante?

– Es una cuestión de mercado, el barril vale 100 dólares y acá el Gobierno no les permite venderlo a más de 55 y las petroleras prefieren exportar. Pasa todo por un tema de improvisación.

– ¿La Pampa puede hacer algo?

– Nuestro señor Gobernador debería plantearse ante las decisiones del Gobierno Nacional. El miércoles estuvieron los de la Agrícola con el Gobernador y es cómo que salieron todos contentos.

Los productores no salieron a decir que el faltante de gasoil ya estaba. No dicen nada del factor climático que le va a costar a la provincia un montón de toneladas de granos. No he escuchado del Gobierno Provincial salir a evaluar la situación por heladas, no podemos tener escasez de gasoil en este momento.

– ¿Por qué CARBAP no dice nada? No suelen ser sectores afines al gobierno

– Pero cuando van a reuniones, no sé, yo no escuché. Está todo bien, estoy del lado del productor, me parece que cuando se juntan con autoridades no dicen nada, o si lo dicen, queda ahí. Los caminos vecinales están destruidos.

