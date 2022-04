Leandro Altolaguirre retomó las reuniones políticas: “por ahora no hablamos de candidaturas”

Compartir esta noticia:











El exintendente de Santa Rosa, Leandro Altolaguirre, retomó las reuniones políticas presenciales luego de los cuidados por la pandemia de coronavirus. “Siempre me reuní con gente del partido y de otros partidos para dialogar sobre la realidad, la situación y la coyuntura. Por ahora no hablamos de candidaturas”, le dijo a Plan B Noticias. La gestión de di Nápoli, la alianza Juntos por el Cambio, el Plan Director y “el deterioro del espacio público”.









Plan B Noticias dialogó con el exintendente de Santa Rosa, Leandro Altolaguirre, quien comenzó a realizar reuniones políticas y a tener mayor presencia en las redes sociales, donde opina sobre la realidad de la ciudad y la gestión de Luciano di Nápoli.

“Estamos viendo que es poco lo que se está haciendo desde la gestión. Son más los anuncios de la provincia que lo que hace el municipio. Lo mínimo que se tiene que hacer es el mantenimiento, y la actual gestión deja mucho que desear”, afirmó.

“Los parques, espacios públicos, es poco el mantenimiento, más allá de cortar el pasto y emprolijar. Cuanto más se agudiza la crisis económica, más importante es mantenerlos porque son los lugares y de distracción y esparcimiento de las familias”, señaló.

Ante la consulta por su notoria aparición pública en redes sociales, dijo que “esto siempre lo he hecho, tiene que ver con la formación mía. Si no me he estado expresando estos últimos dos años, es porque la pandemia no me lo permitía, estaba encerrado en casa. Ahora, con las tres vacunas, puedo volver a andar por la calle, hablar con la gente, cosa que antes no podía hacer”.

“Además, es lo que me piden la gente”, indicó.

– ¿En 2023 van a ir cómo Juntos por el Cambio?

– Hoy no sé si va a ser Juntos por el Cambio, si vamos a ir unidos, cómo va a ser, lo que digo es que lo importante es trabajar por la ciudad. Debe haber continuidad más allá de quienes sean los que están al frente del gobierno. No tuvimos recursos económicos para encarar muchas cosas, pero con los empleados y el apoyo de la gente, hemos podido recuperar muchas cosas. Pero lo que hacen es abandonar lo que hizo la gestión anterior para no dejar rastro, y al vecino no le importa quién es el intendente, todos han hecho cosas buenas y no tan buenas, pero hay que preservarlas en el tiempo. No se puede dejarlas caer porque al que llega solo le importa mostrar cosas nuevas.

– ¿Con quiénes te reuniste?

Con Gente del Pj, Fregen, pro, MoFePa, MID. No estamos hablando de candidaturas sino de lo mejor para la ciudad. Haciendo análisis, intercambiando opiniones. Uno ve la cabeza del intendente cómo si fuera el que resuelve y decide todo, es el error que se comete. Lleva adelante las políticas que lleva adelante el Concejo, y es la caja de resonancia, y lo que planteamos es para que se envíen al Concejo y lleguen al Ejecutivo para que se hagan. Desde el oficialismo pretenden que uno no opine, no diga nada, porque les molesta. Quieren hacer lo que se les canta y que no los critiquen lo que está haciendo.

– ¿Gente del PJ?

– Si, peronistas que no están conformes con la actual gestión de Santa Rosa.

– ¿Eso hizo di Nápoli con lo que se hizo en tu gestión?

– Te diría que abandonó lo que hicieron los intendentes anteriores. Di Nápoli es un intendente mediático que se maneja con una corriente de opinión favorable, en el caso particular mío no nos preocupábamos por la opinión y veníamos a hacer lo que había que hacer. Ejemplo, los micros los consiguió con plata del Gobierno Nacional y el Provincial, pero no se dice que cuándo él termine, va a haber que comprar nuevos porque adquirió los que se descartaron en Misiones capital y por los seguros, no pueden tener más de 10 años circulando.

– ¿El Plan Director no existía cómo se dice ahora?

– A asume Luciano hacen el anuncio con Ziliotto y Alpa que iban a firmar un convenio de un nuevo plan director, negando todo lo que sabían que estaba. En ENHOSA hay un convenio firmado con el BID y la consultora. Durante un año y pico estuvo ninguneando lo realizado, dejando que pasaran los tiempos. Luego renegociaron un contrato para extender los plazos. Acá nunca respondieron los informes, los pronto despachos, decían que no había nada. Una vez que se renegocia, el propio Ziliotto anunció que íbamos a tener el nuevo plan director. Ya habían pasado 15 meses del anuncio inicial y no habían hecho nada. Cuando comienza el trabajo del ENHOSA, ya se habían presentado las 5 etapas, la primera estaba terminada, y pagada.

A la segunda se le hicieron observaciones, pero ya tenían el borrador de las 5 etapas. Cuando se juntan de vuelta. Di Nápoli cambia todos los criterios en los términos de referencia para hacer el estudio. Les dijo que queremos que lo hagan de esta manera, pero el trabajo ya estaba hecho. El contrato se hizo con los términos originales y a partir de ahí se trabaron de vuelta.

El plan director vigente es el de 1980. Sin plan director no podés avanzar en el crecimiento de la ciudad.

– ¿La consultora es trucha?

– Luciano se tendrá que hacer cargo de lo que dijo, es una consultora de las más grandes del país, con experiencia a nivel internacional, validada y reconocida por el BID. Nosotros no la elegimos, hubo un concurso y el que seleccionó fue el BID.

– ¿Le hacés reproches a tus aliados por la falta de apoyo del Gobierno Nacional?

– No. Los primeros dos años de gobierno, Verna era un aliado nacional. El gobierno no bajaba nada al municipio si no era por Provincia y los otros dos años lo que conseguimos del gobierno Nacional, la Provincia nos trababa todo. La estrategia nacional fue mantener una relación con Verna y después se pelearon. En ese momento buscaban el pelo en la leche, dilataban todo y el día que te autorizaban no estaban más los fondos, o no te servía para lo que tenías que hacer.

– ¿Qué opinás de la ampliación del radio urbano?

– Lo que quiere hacer con el radio urbano es por la ambición política y no para solucionar los problemas de la ciudad. El río Colorado no provee de agua, no tiene, y cuando se haga el que va a Pico el agua se va a ir al norte. El día que se concrete, en el proyecto original va a recibir entre el 20 y el 30 del agua que consume, cuando hoy se recibe el 70 % de lo que consume Santa Rosa. Por eso criticamos lo que se quiere hacer sobre el acuífero.

No podés hacer lo que quiera, si nosotros no cuidamos el agua perjudicamos a las generaciones siguientes. La presión la generan para este lado porque hay un gran negocio especulativo para que eso se haga. Somos una máquina de generar problemas a largo plazo.

– ¿Por ejemplo?

– El Almafuerte, las casas PIM (Provincia y Municipio) se construyeron sin tener el certificado de inundabilidad, esas casas no pueden estar ahí. Hoy, cada vez con precipitaciones más chicas genera una inundación porque se va impermeabilizando. Si amplias hacia el este, el agua termina ahí. La canaleta que está en el circuito de bicicros del aeropuerto, que se la tapa, se la cierra y la destapan para evitar que se inunde la ruta, la Municipalidad la bloquea porque todo eso va al cuenco del Malvinas. La playa del estacionamiento del Nuevo Hospital, con más de 10 mil metros cuadrados, también va al cuenco del Malvinas.

El proyecto tiene muchas cosas buenas, se cuestionan algunas de las zonas de ampliación porque no se pueden garantizar los servicios y las que avanzan sobre la zona del acuífero. No son cuestiones políticas, son cuestiones técnicas – finalizó.

