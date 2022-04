Portezuelo: Rechazo unánime al pedido del laudo de Mendoza

Compartir esta noticia:











El total de los bloques de la Legislatura pampeana aprobaron el proyecto por el que se expresa el rechazo al laudo arbitral solicitado por Mendoza y la decisión del ministro del Interior, Eduardo «Wado» de Pedro, de dar continuidad al proceso, para avanzar con la obra de la represa.









En la sesión de Diputados de este jueves, por unanimidad, el cuerpo se expresó contra el pedido de Mendoza y la decisión del Gobierno Nacional de avanzar con el pedido de construcción de la represa Portezuelo del Viento.

El argumento del Gobierno pampeano es que el planteo de Mendoza «es extemporáneo y que por una cuestión de seguridad jurídica ya está finalizado”, aseguró ayer la fiscal de Estado, Romina Smith.

A su vez, plantea que se trata de una obra «arcaica» por haber sido concebida en 1976, donde fueron obviados los considerandos ambientales, y porque es una obra que «no generaría energía» tal cual plante el gobierno mendocino.

En la sesión de este jueves, el diputado Espartaco Marín reiteró los argumentos del gobierno pampeano: “Portezuelo es una obra arcaica, además no hay agua, no generaría la energía que dicen que podría generar, y afectaría el Paso Pehuenche. Con la plata que Mendoza tiene por el cobro de la deuda con Nación que haga lo que quiera, pero no una obra que nos afecte a nosotros”.

Por su parte, Andrea Valderrama tomó la palabra y dijo que “en estos temas no somos ni radicales ni peronistas, somos pampeanos”.

Previamente se había acordado la unificación de proyectos de los distintos bloques, que fueron presentados con el mismo fin.

