Fallecimiento en un ambulancia de EMEPA: “nunca escuché que te devuelvan un muerto”

Cecilia Hernández, nuera de Rosita Rap de Alles, presentó una denuncia penal para que se investiguen las responsabilidades de la empresa de emergencias, el instituto Polymedic y “el sistema de salud”.

Rosita Rap de Alles falleció en una ambulancia cuando le buscaban un lugar para realizarle estudios médicos. Según la familia de la persona fallecida, la ambulancia de EMEPA no estaba preparada para asistirla con oxígeno. Denuncian que la “sacaron viva y nos la devuelven muerta”.









Cecilia Hernández dijo que “hace una semana que notábamos que mi querida suegra no estaba bien y cómo siempre llamábamos a EMEPA. Rosita almuerza, mientras tanto llamamos a EMEPA y cuando llegan, entra el enfermero y el médico al edificio Pampa, que es dónde vivía”

“Le toman la oxigenación y notan que estaba con una saturación muy baja. Ella estaba con principio de Alzheimer, era cómo un niño, por eso no decía que se sentía mal, nosotros teníamos que darnos cuenta. Empiezan a llamar para hacerle una placa supuestamente en el Polymeic”, dijo al periodista Daniel Lucchelli.

“Se ve que este médico comenta que la estaban llevando y ahí empezó el tema, que no había lugar, pero la bajan igual. La llevan en su sillita, la suben a una ambulancia que no estaba preparada para llevarla a ella. No había oxígeno y si había no la asistieron. Empezaron a andar por todas las calles de Santa Rosa, pararon en un lugar, llamaban, no la querían atender. Nunca llegaron a que la asistieran”, resaltó.

“Todo pasó dentro de la ambulancia, con la chica atrás, con el médico atrás, hasta que mi suegra murió sentada en su silla de ruedas. En primera instancia responsabilizamos a EMEPA. Segundo al Polymedic, no le dieron opción en el hospital. Estamos hablando del sistema de salud”, denunció.

“EMEPA está cobrando una cuota, me está diciendo que la van a trasladar, mínimamente acostala y ponele oxígeno. Pagamos para que se la atienda y cuando muere mi suegra sentada en la silla tuvieron que tirar todo hacia afuera porque no tenían medios para hacerle reanimación. No tenían forma de atascarla para esa tarea, no había lugar”, agregó.

“El médico le dijo a la chica que firmara que había muerto en la casa y la chica le dijo que no, discúlpeme, ¿me está tomando el pelo, yo saqué a Rosita viva y se la tengo que llevar muerta? Y la subieron muerta hasta el piso seis y la velamos prácticamente en la cama, porque nadie firmaba. La policía quería hacerle una autopsia”, dijo.

“Hablé con el doctor Juan Carlos Toulouse (médico forense), que tenía que hacer la autopsia, y me dijo ‘Esto es poco lo que le hicieron a ustedes, hacen cosas peores’. Hoy tenemos doble dolor, ¿hubiera vivido si la atendían bien?. Vamos por mucho, acá tenemos que tener respuestas concretas, ¿qué hicieron con Rosita? Nunca escuché que te devuelvan el muerto, creí que podían de ahí llevarla a un hospital, pero uno porque no sabe cómo se manejan. Uno firma algo y no lee la letra chica. Supuestamente EMEPA no lleva muertos, te los devuelven a tu casa”, finalizó Cecilia Hernández.

