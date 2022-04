“No se puede entender la historia reciente de Córdoba sin HIJOS”

Compartir esta noticia:











María Paula Puttini presentó este sábado en el Movimiento Popular Pampeano por los Derechos Humanos el libro “HIJOS Córdoba – Memoria, verdad y justicia durante los años ‘90”.

En diálogo con Plan B Noticias, la autora contó que “este libro fue mi trabajo final de la licenciatura en historia, que defendí en marzo de 2020. La investigación nace de un trabajo disciplinario donde participan trabajadores de los espacios de memorias y militantes de las organizaciones de derechos humanos de Córdoba”.









“Con mi directora de tesis, Caro Solís, empezamos a escarbar y a averiguar qué pasaba en los mé ocurría en los años ’90, ’95 cuando surge HIJOS, y ver qué pasa en las infancias en los ’80, hasta la crisis 2001”, describió María Paula Puttini.

La charla presentación del libro fue organizada por el Movimiento Popular Pampeano por los Drechos Humanos, la Asociación Pampeana de Escritores, SIPREN, UTELPa y la editorial ‘Gráfica 29 de Mayo’. La publicación narra el nacimiento de la organización de hijos e hijas de detenidos y detenidas desaparecidas entre 1975 y 1983, durante el terrorismo de estado.

– ¿Córdoba es el faro de HIJOS?

– Córdoba es el faro porque desde un taller que se hacía en las infancias, el taller Cortázar, se convocan en la semana santa del ’95 a aquellos hijos que pasaron por el taller y otros similares de otras partes del país, que se reúnen en un campamento y le dan el nombre HIJOS (Hijos e Hijas por la identidad y la justicia, contra el olvido y el silencio) a la organización

En octubre de ese mismo año participan unas 15 regionales de HIJOS de todo el país. Organizan la marcha de los 20 años del golpe y se forma la red nacional de HIJOS

– El escrache es una característica de la organización…

Si porque La consigna era ‘si no hay justicia, hay escrache’. Los escraches aparecen casi junto a los juicios de la verdad histórica, y ellos decían que ‘si esta es la única justicia que se pude conseguir, los represores tienen que estar presos en sus propias casas. Luchaban para que se produjera la condena social, siempre con el horizonte de obtener juicio y castigo, pero que en los ’90 estaba vedada por los indultos y las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.

– ¿Por qué surge en Córdoba?

– Lo que tiene la provincia es que es uno de los lugares con la mayor cantidad de desaparecidos, represaliados, asesinados. Además, los chicos que van a conformar HIJOS ya participaban siendo adolescentes en las marchas como ‘Taller Cortázar’ para manifestarse contra la ley de obediencia debida, punto final y los indultos.

– ¿Vos cómo te involucras con la temática?

– Milito en la universidad, voy a la facultad de Filosofía, que cuando casi nadie hablaba de estos temas, la facultad ya estaba involucrada. Cuando ingreso llego a un universo que no conocía, siempre digo que soy una generación que no lo vivió, que no se lo contaron, no se hablaba de esto en los’90 y los primeros años de los dos mil. Empiezo a tener vínculos por compañeras y amigas que deciden formar parte de la organización, y veo la importancia que tenían, ya que no se puede pensar la historia reciente de Córdoba sin los movimientos de derechos humanos. Había una deuda desde el campo de la historiografía en reconstruir esos años y por eso hago la tesis y después el libro.

