A Pampa Traviesa: “Es una carrera muy linda”

Gonzalo Rosas viene de Rosario a participar de los 42 kilómetros de la maratón A Pampa Traviesa. Remarcó que es una carrera muy linda y se preparó en Salta para la competencia.









Gonzalo Rosas participará de la maratón A Pampa Traviesa. Nos contó que “vengo de Rosario, vengo a participar de esta carrera que es muy linda y voy por los 42 kilómetros. Además, es muy agradable la gente”.

-¿Cómo te preparaste?

-Me preparé muy bien y fue muy lindo, lo hice principalmente en Salta. Después volví a Rosario y ahora estoy acá para disfrutar la maratón.

-¿Esta es la primera vez que compites en Santa Rosa?

-Esta es la segunda vez, la primera fue hace unos años y la verdad me gustó y quería volver, pero no se me daba, y esta semana pude volver a esta linda ciudad.

-¿Cómo fue la primera maratón?

-Fue cuando recién arrancaba a correr. Con unos kilos de más, me costaba bastante, pero para mí el atletismo es para que la gente pueda hacer actividad física y pasarla bien, y en esa carrera de a poco fui trotando despacito, me fue bien en ese sentido, y ahora vengo más preparado y con ganas de un poquito más.

-¿Se puede buscar un podio?

-Sí, pero en los 42 kilómetros nunca se sabe lo que puede llegar a pasar es una carrera diferente a los 21, 10 o 5 que uno ya sabe a qué ritmo ir. Se puede llegar estar en el podio, pero vamos a ver como se da la carrera.

Finalmente agradeció a la organización y dijo que “vamos a disfrutar un gran domingo en Santa Rosa”.

