Feria Provincial: El artista visual Istvan Schritter presentó su creativa propuesta

En el marco de la 1° Edición de la Feria Provincial del Libro Infantil y Juvenil el escritor, ilustrador y diseñador Istvan tuvo su paso por la localidad de General Pico, presentando sus libros ilustrados, acompañado de dos propuestas para grandes y chicos.

Al ser parte de la Feria del Libro, señaló, “me siento muy contento de estar nuevamente en esta provincia que tan bien me recibe cada vez que regreso. En esta oportunidad participando de esta primera edición de la Feria del Libro Infantil y Juvenil en donde traemos dos propuestas para compartir con grandes y chicos. En este viaje me acompaña un teatrino de títeres de palitos. Contarles que durante la pandemia presente mi libro que se llama “Manos de viento. Un viaje a Cueva de las Manos”, un libro de pinturas rupestres inspirado en nuestro hermoso paisaje del sur, el cual está hecho en base a este teatrino de palitos que traigo para mostrarles”.









“Estoy muy contento de haber podido contar en cada presentación con público de todas las edades. Por un lado, disfrutamos mucho de poder compartir junto a los niños una presentación breve sobre el teatrino y con el público adulto abordamos otra propuesta a la cual titule “Libro que habla, si muerde” dirigida a docentes, bibliotecarios/as y todo público interesado en reflexionar sobre algunos libros que he escogido en forma muy espacial para la ocasión y además con la presencia del teatrino como estrella para mostrar”.

Para finalizar el artista manifestó su agradecimiento a la secretaria de Cultura y al Gobierno provincial, “una vez me voy con mucha satisfacción de haber sido parte de este evento y solo me resta invitarlos a todos a que vengan, recorran y no se pierdan nada de este hermoso evento que los acompañara durante todo un fin de semana”.

