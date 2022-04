Alba Fernández negó acusaciones de la oposición: “ellos hacen su juego, les gusta salir en los medios”

Compartir esta noticia:











La concejala del Frente Justicialista Pampeano aseguró a Plan B que los proyectos presentados en la Comisión de Ambiente no se trataron por ausencia de Pablo Pera y Claudia Giorgis. “Cuando estén presentes, vamos a tratar esos temas”.

La concejala del Frente Justicialista Pampeano, Alba Fernández, relativizó las críticas de la oposición a la suspensión de tratamientos de proyectos en la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable realizada ayer.

“En la Comisión de Ambiente de la semana pasada, el concejal Pera, del bloque Frepam pidió que en la reunión de ayer, se trataran los temas de una adhesión a una ley provincial y otra sobre el acuífero Anguil-Santa Rosa”, dijo a Plan B.

“Pero ayer, no estaba el concejal Pera, que es el titular de la comisión, ni la suplente que es la concejala Claudia Giorgis, por este motivo, no se realizó la Comisión de Ambiente, nada más”, afirmó. “Ni el titular ni la suplente estaban presentes, por eso cancelamos la reunión de la Comisión de Ambiente. Ellos eran autores de esos proyectos y no estaban para defenderlo”, agregó.

“Por ello, cuando estén presentes, vamos a tratar esos temas. Yo recorrí los bloques y pregunté si estaba Pera y Giorgis y me dijeron que no y por eso el bloque del Frente Justicialista Pampeano decidió no hacer la Comisión, porque no había temas. Si no estaban ellos, no había temas para tratar”, dijo Alba Fernández.

Luego de la decisión, me acerqué a los distintos bloques y comuniqué que no se iba a realizar la reunión. Nada más que eso.

– ¿Te sorprenden las críticas que salieron después por no haber hecho la reunión de Comisión de Ambiente?

– Ellos hacen su juego, les gusta salir en los medios. Me sorprendió de Pera que habló, estando él ausente. Cuando ellos estén presentes, vamos a tratar los proyectos.

Cabe recordar que ayer, se suspendió la reunión de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable y desde la oposición criticaron al oficialismo por no tratar los proyectos de declaración del acuifero Santa Rosa – Anguil de importancia estratégica municipal y la adhesión a la Ley Provincial de a Ambiente recientemente reglamentada.

