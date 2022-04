Álvarez dialogó con integrantes del Frente Darío Santillán y criticó a quienes piden “sacar” los planes

Compartir esta noticia:











El titular de Desarrollo Social se acercó la explanada de Casa de Gobierno y dialogó con las y los manifestantes. Acordaron que volverán a juntarse y aclaró que la jornada de hoy no tiene nada que ver con la que se desarrolla en Buenos Aires.

El ministro de Desarrollo Social, Diego Álvarez, se refirió a la actividad realizada hoy por el Frente Popular Darío Santillán y recordó que en el mes de diciembre recibieron a la organización social, atendiendo sus necesidades.

Álvarez se acercó esta mañana al Feriazo organizado por el movimiento social en Casa de Gobierno. “Yo hoy vi la manifestación y tengo contacto permanente con los representantes de la organización. Me dijeron que no era un reclamo, sino una jornada con un desayuno en la explanada en la Casa de Gobierno, mostrando las cosas que estaban desarrollando en los distintos puntos de la provincia, a través de los planes Potenciar que coordina el Frente Popular Darío Santillán”.

“Ellos han mostrado lo que hacen en cada punto de la provincia, para demostrar que el Plan Potenciar no es solo un plan que se percibe y uno se queda en su casa, sino que tiene que ver con un trabajo comunitario, de acompañamiento en la propia comunidad en la que se vive”, resaltó Diego Alvarez.

“Hoy nos plantearon las referentes que esto se enmarcó en una jornada nacional que no tiene nada que ver con los reclamos frente al ministerio de Desarrollo Social, que tiene que ver con el Polo Obrero y otro reclamo. De hecho, me llevo una rosca de pascua, que me dieron de sus talleres de panificación, para mostrar que no solo cobran un Plan Potenciar, sino que están desarrollando actividades en cada uno de sus barrios”.

“En este caso, nosotros habíamos estado a fin de año habíamos estado acompañándolos con la entrega de herramientas y vienen a mostrar las cosas que estaban desarrollando a través de las verduras y la panificación, planteando que requerirían algún acompañamiento, para seguir avanzando y generar emprendimientos productivos, no solo los que tienen que ver con lo socio-comunitario”, preciso el ministro de Desarrollo Social.

Álvarez afirmó que siempre es posible colaborar y trabajar en conjunto. “Nosotros respetamos el ámbito local de cada uno de los municipios, en un acompañamiento articulado con los municipios y desde el gobierno provincial. Cómo se puede ayudar? Desde algún insumo para talleres de costura o de panificación y quedamos en una reunión para la semana que viene para coordinar con al Subsecretaría Económica Social, por talleres de capacitación para los distintos emprendimientos que tengan”.

El funcionario pampeano se despegó de las críticas hechas por políticos y funcionarios -oficialistas y opositores- a quienes hacen protestas en las calles. “Si bien se crean situaciones en donde se perjudican a otros trabajadores, de ninguna manera, el que va a hacer un reclamo, necesita ser castigado, sacándole un ingreso mínimo. Estamos hablando de los sectores más vulnerables, de los que menos ingresos tienen y reciben la suma de un Potenciar Trabajo, que no es un ingreso descomunal, sino que acompañan una situación social muy particular y muy dura que tenemos hoy en Argentina”.

“Hay una situación de crisis que se agravó con la pandemia, sobre todo en sectores más informales, donde estuvieron un tiempo sin trabajar y eso generó un endeudamiento familiar, donde hubo demoras en pagos de servicios, que salimos a atender. Somos un gobierno provincial que siempre está abierto y que creemos en el tema de la escucha, de la participación comunitaria y en las distintas realidades que plantean las organizaciones civiles o populares, como en este caso y ver de qué manera podemos atenuar los impactos de esta crisis, sobre todo en los sectores más vulnerables de la población”, dijo Álvarez.

