Juntos por el Cambio nacionaliza las expresiones de Franco y pide su renuncia

El exdirigente de UNIR, ahora reafiliado a la UCR, Juan Carlos Passo y el diputado nacional, Martín Maquieyra, le apuntaron al Ministro de Hacienda desde el programa de Eduardo Feinmann. La frase “vamos todos presos”, el puntapié para las críticas al ministro de Hacienda de La Pampa. En el audio, el radical Francisco Torroba justifica y le da la razón a Franco. La Mesa Provincial de JxC pidió la salida del titular de Economía de La Pampa.

Esta mañana JxC solicitó la renuncia de Franco en una declaración conjunta de los partidos que integran la alianza y desde ayer nacionalizaron las expresiones de Ernesto Franco.

En su descargo público, el ministro aseguró que su “Léxico inapropiado y desatinado” no implica una acción ilegal. Las palabras las pronunció en la Cámara de Diputados de La Pampa durante una reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, cuando salió al cruce del director por la oposición, Hugo Pérez, que acusó a Pampetrol de destinar 200 millones de pesos a la campaña electoral.

En una radio de llegada nacional, Juan Carlos Passo, señaló que “el lunes muy temprano pedí la renuncia del ministro Franco. Las declaraciones son contundentes, habla todo el tiempo Franco, para todas las grabaciones y la versión taquigráfica, donde dice ‘inventé los alquileres para evadir los impuestos a las ganancias’. Esto da cuenta de la impunidad con la que se manejan, han barrido con todas las instituciones de la Provincia. Hay que recordar que a este ministro yo lo denuncié porque en las transferencias a los municipios faltaron 2000 millones de pesos, a lo que me contestó que se olvidaron de cargar un renglón y son partidas sin determinar”, insistió Passo.

“Espero que esta semana tengamos la buena noticia de que el ministro se ha ido y que las instituciones democráticas hagan su trabajo”, pidió a las 7 de la mañana en Radio Mitre.

Por su parte, el diputado Nacional Martín Maquieyra también utilizó el mismo programa de radio para continuar con el pedido de renuncia a Ernesto Franco

Sobre las 9 de la mañana dijo que “es asqueroso Eduardo (por Feinmann). El ministro justifica y explica cómo inventó ese artilugio para no pagar impuestos. Imaginate que está pensando un pampeano que paga las cargas sociales cuando el ministro de Hacienda explica cómo evadió impuestos”.

Respecto de los dichos de Pérez, que Franco explica en el audio, Maquieyra insistió en vincularlos a un aporte de campaña electoral: “hay una denuncia que hemos hecho porque en medio de la campaña del año pasado hay un aporte de Pampetrol de 1320 millones de pesos”.

“Franco tiene que dar explicaciones , más allá de una carta en la que le echa la culpa al otro”, cerró el piquense.

Qué dijo Franco en la Legislatura

En el fragmento del video que publicó Juan Carlos Tierno en sus redes sociales, el titular de Hacienda se refiere a los alquileres, el IVA, Ganancias, el director Hugo Pérez, que fue desauciado por el radical Francisco Torroba, quien le dio la razón a Franco.

Vale recordar que Tierno denunció en la FIA a Franco y el recurso fue desestimado.

Este es la desgrabación del fragmento publicado:

Ernesto Franco – Cuando empezó el tema de Pampetrol, nosotros inventamos el tema del alquiler para bajar el impuesto a las ganancias

Pampetrol no entendía el tema, me pagaba el iva, asique vamos todos presos. Esa es la verdad, por eso le exigíamos, y por eso el pago de 200 millones en 3 cuotas

Qué se hizo pagar el IVA y un 18, 20 % más, y el resto lo capitalizamos. Se entiende, esa es la verdad, la creamos para no pagar el impuesto a las ganancias, y no lo entendían, y la tenían la plata. Yo digo que cuando le exigimos, cuando lo entendieron al pago en 3 cuotas, después me entero que Hugo Pérez que decía que era para pagar la campaña. Hugo Pérez debió haber reaccionado y debió decir páguenle algo y que no sea tan evidente lo que estamos haciendo, esta es la verdad

Francisco Torroba – Lo tenemos re claro, no lo quiero grabar porque vamos todo… no sería una evasión, sería una elusión.

La explicación

En parte de su descargo público Ernesto Franco señaló que “con una expresión claramente desafortunada, expliqué a los señores diputados los fundamentos del reclamo del pago de alquileres por el uso de los bienes e instalaciones provinciales afectados a la explotación hidrocarburífera, se realizaba para preservar el patrimonio provincial y las responsabilidades propias de los funcionarios públicos, además de las eventuales consecuencias penales en caso que no hubiéramos concretado el reclamo pertinente”.

Añadió que “el proyecto de Presupuesto provincial para el año 2022, incluyó la capitalización de la empresa Pampetrol S.A.P.E.M. por 529 millones de pesos. Durante el análisis específico del tema efectuado con los Legisladores, surgió el tópico ya abordado durante una reunión de Directorio de Pampetrol en relación a los alquileres que la petrolera de bandera debía a la provincia de La Pampa”.

“Expliqué entonces que a Pampetrol se le reclamaba desde mi área asiduamente el pago de los alquileres (ya que solamente abonaba el IVA), lo que había motivado que enviara las notas de reclamo correspondientes. La negociación derivó en un pago en efectivo de 132 millones de pesos en tres cuotas por parte de Pampetrol S.A.P.E.M., quedando un remanente de 529 millones que el Estado Provincial se comprometía a capitalizar”, destacó.

Por último recordó que la Legislatura aprobó el proceder que hoy Juntos por el Cambio critica: “febe quedar claro que el esquema contractual (y sus derivaciones tributarias) entre las dos partes no fue definido por mí, sino que fue aprobado en 2017 en el ámbito de la Comisión Interpoderes creada por la Ley 2888, con participación del Poder Ejecutivo y con la representación de todos los bloques parlamentarios. Posteriormente, sus decisiones fueron aprobadas por las leyes 2995 y 3201”.

Pedido de renuncia

En un comunicado de Prensa, Juntos por el Cambio pidió a Ziliotto que eche a Franco:

Desde la Mesa Provincial de Juntos por el Cambio, le pedimos al Sr. Gobernador que exija la inmediata renuncia del ministro de economía Ernesto Franco. Se jactó de haber ideado maniobras fraudulentas para evadir impuestos Nacionales, dijo “si nos escuchan vamos todos presos”.

El mismo ministro que presiona a los contribuyentes para pagar impuestos, confiesa haber ideado una estrategia por la cual podría ir preso. La gravedad de este hecho merece que los pampeanos no tengamos un minuto más a Ernesto Franco como ministro.

Si el ministro después de expresar detalladamente y relatar como evade impuestos Nacionales, sigue en su cargo, comprueba la complicidad del Gobernador Ziliotto en el manejo discrecional de los recursos provinciales.

El ministro nos tiene acostumbrados a conductas soberbias haciendo apología del poder.

La Pampa es una de las 4 Provincias que no tiene Ley ni adhirió a la Ley Nacional de acceso a la información Pública.

Un Fiscal Federal debería tomar el tema, para investigar los dichos del ministro.

FIRMAN: Enrique Juan – PRO; Diego Marcantonio – UCR; Leonardo Anania – MID; Jose Vazquez – MOFEPA; Héctor Roldán Torcivia – FREGEN; Miguel Solé – PERONISMO REPUBLICANO.

