La Franja Morada desmiente la acusación por faltante de dinero: “No quieran llevar la campaña al barro”

A pocos días de celebrarse las elecciones en la Universidad Nacional de La Pampa, la agrupación Franja Morada, salió a desmentir una acusación de Juntos Podemos Eco&Jur por un faltante de dinero de casi medio millón de pesos.









La agrupación estudiantil Juntos Podemos Eco&Jur, que pertenece a la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas, denunció públicamente a la agrupación Franja Morada de la misma Facultad por la falta de presentación de balances correspondientes a su gestión y la existencia de un faltante de dinero de casi medio millón de pesos.



Frente a esto desde la Franja Morada realizaron un comunicado que textualmente señala lo siguiente:

La Agrupación Juntos Podemos (ex UP), llevó adelante una campaña sucia de difamación y acusaciones sobre quienes estuvieron al frente de la Conducción del CECEJ en este último periodo. Por eso, nos vemos en la obligación de aclarar y dejar en evidencia la falta de fundamentos a la hora de acusar sin tapujos a un grupo de chicas/os, que realizaron su tarea con el mayor honor que merece.

JP acusa a la Franja de no saber justificar donde se encuentran $471.763, dejando entrever que se habían «robado». Algo que claramente se explicó, se charló y se presentó. Es evidente que un Centro de Estudiantes es una «asociación SIN FINES DE LUCRO», lo que produce que cada ingreso que tiene, debe ser usado para el beneficio de las/os socias/os que la componen, es decir las/os Estudiantes. Juntos Podemos, quiere desconocer que en el Buffet y en el Centro de Fotocopiado hubo reformas y existe capitalización constante (con material impreso sin vender, insumos de fotocopiadora o buffet). Esta agrupación, con cizaña y maldad, nos acusan de «ladrones».

No nos olvidemos, que esos tres años que ellos mencionan, solo 12 meses pudimos estar efectivamente en la Facultad. No se olviden que en el medio hubo una pandemia global. Eso conllevo, que nadie podía ir asistir, entrar a las aulas, al Buffet, Centro de Fotocopiado. ¿Que clase de tareas pudimos haber realizado en esos VEINTE MESES de pandemia? Ni las autoridades de la Facultad nos dejaban entrar a nuestro Centro. Tal vez, si hubiésemos sido obsecuentes como JP, habríamos podido entrar y trabajar.

Nuestra conducción es y será en pos del beneficio del estudiantado en su totalidad. Nunca buscamos y no queremos el beneficio personal de algún miembro de la Franja. Pensar en eso nos haría replantearnos seriamente en nuestra tarea y deseo de ser Representantes Estudiantiles.

No nos olvidemos que Juntos Podemos está formado por gran parte de militantes de la ex Agrupación UP. Una agrupación UP que no supo justificar su balance en 2019, que no realizo las maniobras correctamente para que nuestro Centro este «normalizado» en cuanto a su personería jurídica, que no pudieron llevar adelante un traspaso en condiciones de autoridades. Ahora, JP, llega a la lucha eleccionaria (otra de las cosas a reprochar, aparecer 20 días antes de una elección), acusando, poniendo palos en la rueda, queriendo mentir, como siempre lo hizo UP.

Las/os Estudiantes conocen el trabajo diario que la Franja realizó día a día para recuperar la conducción del CECEJ, poniéndose como objetivo y sueño, renovarlo, modernizarlo, volverlo accesible. Y vaya si lo hizo. Ni hablar cuando no éramos conducción. En 2019 el estudiantado nos brindó su confianza, en base a propuestas, no acusaciones. En base a ideas, no mentiras. Eso mismo le pedimos a JP, que tengan la honradez de realizar una campaña en condiciones, que le presenten al Estudiante sus propuestas, sus ideas. No le mientan, no quieran llevar la campaña al barro. Involúcrense, para conocer cómo se gestiona de verdad un Centro de Estudiantes.

Elecciones:

Cabe recordar que con la resolución N° 504/21 del Consejo Superior se dio inicio al proceso electoral para la renovación de autoridades de la UNLPam. El día 19 de abril podrán votar las personas que integran los claustros de docentes, graduados y agentes del sector no docente; mientras que el día 20 de abril podrá sufragar el estudiantado. Se renovarán las autoridades de los órganos de gobierno de la Universidad (Rectorado y Vicerectorado y representantes al Consejo Superior) y de las Facultades (Decanato y Vicedecanato y representantes a los Consejos Directivos).

