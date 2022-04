Altolaguirre pidió que Marull le inicie un sumario al ministro Franco

Compartir esta noticia:











El exintendente, en su calidad de docente universitario, solicitó una investigación y posible sanción para Ernesto Franco, también docente de la UNLPam

Leandro Altolaguirre le envió una nota al decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas UNLPam, Francisco Gabriel Marull, para que se inicie una investigación por los dichos de Franco cómo ministro en una comisión de la Legislatura Provincial.









La nota dice:

Por la presente me dirijo a Ud. y por su intermedio al Consejo Directivo de esa facultad a fin de solicitar se instruya Sumario Administrativo para determinar si la conducta del CPN Público Nacional Ernesto Osvaldo Franco -Profesor Matemática Financiera y Actuarial de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la UNLPam- Ministro de Hacienda de La Pampa, reconocida en un video y distintos medios periodísticos, donde reveló una maniobra de posible corrupción y/o evasión y/o elusión, con la petrolera estatal PAMPETROL rematando con el «Vamos todos presos».-

La necesidad de instruir un sumario al mencionado docente esta justificada en la evidente trasgresión ética que se pone de manifiesto en el audio cuando esa persona que estaba rindiendo cuentas en la Cámara de Diputados de la provincia. Pidió dejar de grabar la sesión. Y habló de manejos irregulares con la empresa estatal PAMPETROL.

Tal como explicó el referido docente de esta casa de altos estudios, en la reunión privada en la legislatura pampeana que fue filmada a escondidas, él mismo inventó un contrato de alquiler a PAMPETROL, empresa encargada de «promover la actividad hidrocarburífera» en la provincia, para bajar el impuesto a las Ganancias correspondiente. Este hecho es reprochable para todo docente que debe impartir valores, tal como expresa la ley 24.195 en su art. 4. – «Son objetivos de la Educación Superior, inc. a) Formar científicos, profesionales y técnicos, que se caractericen por la solidez de su formación y por su compromiso con la sociedad de la que forman parte (…)». Me releva de toda consideración las propias expresiones del docente ante un ámbito institucional donde estaba actuando no solo como ministro, sino como Contador Público Nacional. Que autoridad le queda para presentarse en un claustro a impartir enseñanza?

El CPN Ernesto Osvaldo Franco, al tomar la palabra y antes de tocar los temas, también se refiere con ironía a la profesional que trabaja en el lugar: “Ah, está la taquígrafa ahí atrás… pierde el empleo ahí”. Dicha manifestación se podría tomar como «Violencia Laboral por Abuso de Poder». Este hecho es una amenaza y por si solo justifica la medida de investigación que estoy solicitando ya que es una conducta punible (Art. 149 bis del Código Penal )

Que esta casa de altos estudios instruya un sumario administrativo que investigue esa conducta y se evalúe la misma ya que además del aspecto ético docente, será de gran relevancia, ya que el financiamiento de la Universidad Pública está garantizado en el Artículo 2 de la Ley de Educación Superior 24.521 donde indica que “El Estado nacional es el responsable de proveer el financiamiento, la supervisión y fiscalización de las Universidades Nacionales”. El Cr. Público Nacional Ernesto Osvaldo Franco es Profesor Matemática Financiera y Actuarial de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la UNLPam al ejecutar una estrategia de evasión, está en definitiva perjudicando al Estado Nacional que financia las universidades argentinas, siendo también otro justificativo para la investigación que planteo.

Por otra parte es importante esta investigación sobre la conducta ética del Profesor CPN Público Nacional Ernesto Osvaldo Franco frente a una virtual evasión o elusión impositiva, al tomar estado público por el rol que cumple el mismo frente al alumno, y el prestigio que debe tener un docente frente a la sociedad. Prestigio que también se pone en juego al ejercer violencia laboral sobre una empleada Taquígrafa, conforme surge de los audios que se acompañan.

