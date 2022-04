Di Nápoli criticó a Rosatti por el Consejo de la Magistratura: “vulnera la independencia interna del Poder Judicial”

Compartir esta noticia:











El intendente de Santa Rosa criticó la asunción del presidente de la Corte Suprema al frente del Consejo de la Magistratura. “es grave, o fallás como te decimos o te sancionamos”, opinó.

El intendente de Santa Rosa, Luciano di Nápoli, se refirió a la asunción del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, al frente del Consejo de la Magistratura a través de una resolución del máximo tribunal y lo calificó como muy grave para la vida institucional de la Argentina.

En declaraciones radiales, di Nápoli afirmó que la medida es un disciplinamiento para los jueces, afectando la independencia interna del Poder Judicial a la hora de emitir fallos y advirtió que este tipo de medidas permitieron la destitución de Dilma Rousseff en Brasil, en el año 2016.

“Lo que sucedió ayer tiene una gravedad inusitada para la historia reciente de nuestro país. Esta barbaridad jurídica que hizo la Corte Suprema, el autoproclamado presidente, que está en la presidencia de la Corte habiéndose votado el mismo, de intervenir sobre un organismo, el Consejo de La Magistratura, que es quien designa los jueces y sanciona los jueces”, dijo di Nápoli en declaraciones radiales.

“Hay que ver nomás lo que sucedió ayer mismo con el juez de Paraná, Alonso, que había dictado un fallo para frenar esta situación y lo denunciaron al juez en el Consejo de la Magistratura. Y van a tener que intervenir ellos mismos para juzgarlo. Es decir, el propio Rosatti es el que lo va a juzgar”, criticó el intendente -y también abogado-, de la municipalidad de Santa Rosa.

“Parece que estas cosas son minimizadas por la gente, pero hay que prestar atención, porque son mecanismo que han usado en otros países, como Brasil, donde hicieron algo similar con Dilma (y su posterior destitución). Hay que prestar mucha atención con lo que está pasando con la justicia argentina con el Consejo de la Magistratura”, afirmó a periodistas de FM Radio Noticias.

“Hay que involucrarse, hay que entender el proceso de lo que está haciendo. Es uno de los tres poderes del Estado, el menos democrático de todos, como se viene planteando desde hace tiempo. Debería darse un debate bastante más profundo y esto es grave para el desarrollo del país. Hay que ver cómo sigue el tema”, afirmó.

“Lo que ocurrió con el juez Alonso es una señal clara de disciplinamiento: fallás como te decimos o no solo te anulamos el fallo, sino que además te sancionamos. Eso vulnera la independencia interna del Poder Judicial y esto es un disciplinamiento interno del Poder Judicial: o estás con nosotros o estás en contra nuestro y te podemos sancionar y sacar. Es muy grave lo que está pasando”, dijo di Nápoli.

“Es una verdadera locura, no tiene que ver con una mala conducta, sino con estar de acuerdo o no, de cómo se falla. Ayer lo escuchaba al Ministro de Justicia de la Nación hablar con vehemencia y hay que seguir marcándolo. La Corte es el único poder del estado que no rinde explicaciones”, dijo el intendente de Santa Rosa.

