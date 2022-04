Brindan charla virtual sobre uso terapéutico de cannabis en animales

Compartir esta noticia:











La cátedra libre “Abordaje Interdisciplinario del Cannabis” de la UNLPam, organiza una charla informativa sobre el uso terapéutico del cannabis pacientes veterinarios, el 29 de abril a las 18 horas.









La convocatoria es para docentes, graduadas/os, estudiantes de Ciencias Veterinarias y al público general, y tendrá una modalidad informativa virtual.

La charla estará a cargo de Veterinarios Cannábicos Argentinos (VCA), sobre el uso terapéutico del cannabis en animales y su “Situación y Perspectivas en Argentina”.

Será transmitida en vivo por el canal de youtube del Centro de Producción Audiovisual de la UNLPam https://www.youtube.com/c/CPAUNLPam , el día 29 de abril, a las 18 horas.

En la misma se abordarán diversos aspectos como el marco legal, cultivo, extracciones, dosificación análisis, casos clínicos y cepas indicadas así como los objetivos de la agrupación y la participación en proyectos de investigación.

Las exposiciones estarán a cargo de Nicolás Destefano M.V. MP 13259 La Plata; Diana Banach M.V MP 9163 Bs As; José Massabo M.V MP 161 Neuquén; Mariano Navarro M.V MP 321 Salta; Piero Teruggi M.V MP 1965 Rosario; Silvia Kelly M.V MP 9687 Bs. As.; Víctor Sutera M.V. MP La Plata Bs. As. y Paula Lezcano M.V MP 48º Neuquén Capital.

