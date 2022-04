Nuevo récord histórico de las exportaciones argentinas en marzo

Compartir esta noticia:











Las exportaciones sumaron US$ 7.352 millones, con un crecimiento interanual del 28,5%, con subas en todos los rubros, según datos del Indec. En tanto, las importaciones alcanzaron los US$ 7.073 millones, con una suba del 33%, por lo que el mes cerró con un superávit de US$ 279 millones.

Los principales destinos de las exportaciones argentinas fueron Brasil, Estados Unidos, China, Chile, India, entre otros.

Las exportaciones argentinas crecieron 28,5% en marzo, respecto de igual mes de 2021, con subas en todos los rubros, que les permitieron alcanzar un nuevo máximo histórico para ese mes de US$ 7.352 millones, destacó la Cancillería al referirse al informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

La mejora registrada en marzo fue explicada por un incremento de 22,6% en los precios y de 4,9% en las cantidades exportadas, precisó el organismo.

Las exportaciones de Manufacturas de Origen Industrial registraron el mayor valor desde 2013: en marzo de 2022 aumentaron 32,3% respecto al mismo mes de 2021 (22,6% en precio y 7,7% en cantidades).

Asimismo, el primer trimestre del año también marca un récord de exportaciones para ese período con US$ 19.352 millones y en cantidades fue el segundo mejor registro de la historia.

En el 1° trimestre de 2022, la exportación acumuló un alza de 25,6% interanual, y la importación, de 39,5%. La balanza totalizó un superávit de US$ 1.394 millones https://t.co/8I3iGMohOc pic.twitter.com/LDsnl14dSJ — INDEC Argentina (@INDECArgentina) April 20, 2022

Los principales destinos durante el primer trimestre fueron Brasil (12,7%); Estados Unidos (7,5%); Chile (6,6%); China (6,5%) y Países Bajos (5,5%).

En tanto, los diez principales países de origen de las importaciones fueron: China, Brasil, Estados Unidos, Paraguay, Alemania, Arabia Saudita, Tailandia, México, Italia y Países Bajos, que representaron el 70,3% del total de compras al exterior.

En tanto en marzo, las importaciones US$ 7.073 millones, con una suba del 33%; mientras que el primer trimestre del año cerró con un superávit de US$ 1.394 millones, alcanzando en ambos casos nuevos récords tanto para el mes y para el primer trimestre.

