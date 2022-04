Paro en la Dirección de Políticas de Género: “no tenemos dónde atender a las personas”

Compartir esta noticia:











Trabajadoras de la Dirección de Políticas de Género denunciaron el deplorable estado edilicio de los lugares de atención. Aseguran que vienen reclamando desde hace más de cuatro meses y no han obtenido respuesta de parte de la comuna.

Este jueves, en conferencia de prensa, trabajadoras de la Dirección de Políticas de Género de la municipalidad brindaron información sobre el paro que llevan adelante, en reclamo de mejores condiciones de trabajo e infraestructura.

“Desde las cero horas de hoy, iniciamos una medida de fuerza, comunicada a la Secretaría de Trabajo de la provincia, en el marco del reclamo de las trabajadoras de Dirección de Políticas de Genero de la municipalidad de Santa Rosa”, dijo a Plan B, en conferencia de prensa, la secretaria general de ATE, Roxana Rechimont.

“Las compañeras y este gremio hace bastantes meses que venimos interviniendo. Esto arrancó como una situación edilicia en la laguna Don Tomás, donde funcionaba la Dirección de Políticas de Género, luego de que ellas tuvieran varias reuniones con Gaby Bonavitta, Echeveste y el propio intendente de Santa Rosa, donde se habían iniciado compromisos para reacondicionar el lugar de trabajo”, recordó la secretaria de ATE.

“Durante la pandemia, continuaron trabajando las compañeras administrativas y el equipo técnico, de forma remota, cubriendo guardias de 24/7, en grupos de dos. También estamos esperando un reconocimiento de sus funciones y las tareas específicas en la Dirección. Ante la dilación de respuestas, tanto de la Secretaría, como del propio Intendente y las condiciones, que siguen siendo deplorables, en el SUM de Villa Germinal, donde funciona Desarrollo Social y Niñez, es que ayer se decidió en asamblea, por unanimidad, convocar a esta medida de fuerza”, indicó Rechimont.

Desde ATE aseguraron que hubo infinidad de reuniones planteando salidas al conflicto. “Entendemos el contexto en que venimos, sabemos el Presupuesto de la Municipalidad y la Dirección de Políticas de Género y las respuestas se siguen postergando y la situación ya es insostenible”.

Por otra parte, Lucía, una de las trabajadoras sociales y delegada de ATE, explicó que el punto más urgente del conflicto son las condiciones edilicias. “Y esto no es solo de esta gestión, sino también de las anteriores. En los últimos dos años, hubo un mayor deterioro de esas condiciones. En la laguna hay plagas de roedores y esos roedores entraban permanentemente a los consultorios donde atendíamos a mujeres y personas LGBT, por lo que era imposible mantener la atención, desde un lugar digno y respetuoso y para las trabajadoras”.

“Por eso, el 20 de diciembre del año pasado, esto mismo se lo trasladamos en una reunión al señor secretario de Desarrollo Social, sobre las condiciones de salubridad y exigíamos no trabajar más en esas condiciones, garantizando el servicio de forma remota y telefónica, entendiendo que todo era provisorio y momentáneo, pero hace cuatro meses que estamos en esta situación, con un contexto social de femicidios. Estamos viendo que la situación de violencia de género a mujeres y diversidades es muy compleja y no estamos en condiciones de atender a esa demanda, por todos los canales donde es recibida, de forma telefónica, insititucional o de la Policía, que nos deriva situaciones urgentes y no tenemos dónde atender a esas personas. Y hace cuatro meses que estamos así”, dijo.

“Lo que transmitimos desde el Equipo Interdisciplinario, que conformamos trabajadoras sociales, psicóloga, abogada y compañeras administrativas, es que no estamos en condiciones de no poder atender estas situaciones, con el riesgo que conlleva y eso nos genera muchas preocupaciones a nivel profesional”, agregó Lucía.

“Y la respuesta fue trasladarnos a la Secretaría de Desarrollo Social en Villa Germinal, en una oficina, de escasos metros cuadrados, donde estamos once personas, en una sola mesa, como esta, con un solo consultorio de atención para cuatro psicólogas, con turnos dados que atienden a estas personas con urgencias”, criticó. “Y la atención es en un único consultorio, que no reúne las condiciones mínimas de privacidad, de silencio o resguardo. Y no contamos con una mesa de entradas específica que resguarde la privacidad de las personas que denuncian violencia de género o de quienes se acercan al área específica para recibir asesoramiento y no lo pueden hacer de forma privada, en una única secretaría, que está conformada por cuatro direcciones”, señaló Lucía.

“Por eso, vemos con preocupación esta falta de condiciones mínimas del ingreso de las personas, hasta el momento en que se las acompaña, se las asesora legalmente o se realiza un tratamiento psicoterapéutico. Sin esas condiciones, es imposible que nosotras podamos trabajar dignamente y ofrecer un servicio acorde. Somos un equipo profesional y no tenemos dónde atender a las personas”.

Consultada sobre qué dijo el intendente Luciano di Nápoli, Lucía señaló que las recibió y se comprometió a atender los reclamos. “La respuesta es que el Centro Territorial, que atenderá estas situaciones, está en construcciones, pero la problemática es de hace más tiempo y no están apareciendo las respuestas que advertimos como urgentes”.

“En el caso del edificio de la laguna Don Tomás, tuvo distintas inspecciones, incluso en la gestión anterior, donde vieron que la situación de los roedores tiene que ver con la infraestructura del lugar y el contexto en dónde está. No ha sido una opción posible de hacer en el corto plazo”.

Por otra parte, Mariana, otra de las trabajadoras sociales, se refirió a la posibilidad de alquilar otro lugar y dijo que una de las propuestas de la comuna fue armar un expediente para conseguir otro espacio. “Se buscaba alquiler, incluso integrantes del equipo ayudamos en la búsqueda, mientras hacíamos la tarea remota. Cuando hablamos con el Intendente, propuso buscar alquileres y recién esta semana salió la solicitud para alquilar un inmueble”.

Mariana negó que el equipo interdisciplinario se haya negado a trasladarse a Villa Germinal, como sostuvo Luciano di Nápoli. “Nunca tuvimos una negativa para irnos a Villa Germinal. Dicho sea de paso, nosotras fuimos a trabajar al lugar, pero este lugar no está con las condiciones para hacer una atención, ni preservar a las víctimas. El reclamo surgió antes y se venía hablando que no se conseguía un nuevo alquiler. Nosotras accedimos a ir a Villa Germinal, pero en un lugar acorde, no hacinadas, ni teniendo espacio para la atención, ni una Mesa de Entradas, donde las mujeres puedan presentarse y decir adónde venían”.

Consultadas sobre la extensión de la medida de fuerza, Roxana Rechimont, dijo que “la medida de fuerza fue convocada sin tiempo, porque lo que estamos esperando es que haya una respuesta concreta. Notificamos a la Secretaría de Trabajo que las trabajadoras estaban en estado de asamblea, alerta y movilización y esta decisión ayer, de convocar a un paro activo, con visibilización, tienen que ver con que la respuesta tiene que llegar ahora”.

“Sabemos la situación de crisis económica y el presupuesto del municipio, pero entendimos en las muchas reuniones con el Secretario de Desarrollo Social y con la Directora de Políticas de Género que había una voluntad y posibilidades económicas para realizar una remodelación provisoria, que venga a dar respuesta a toda esta problemática. Se iban a hacer remodelaciones que le iban a quedar a futuro a Desarrollo Social en el lugar y eso no llegó. Hace cuatro meses que estamos en espera, sabemos que no es de un día para otro, pero ni siquiera fue la arquitecta a tomar las medidas”, criticó la secretaria general de ATE.

“Hay que hacer un ingreso individual, crear tres oficinas como corresponde, para no estar en un pasillo atendiendo a víctimas, teniendo que transitar todas las víctimas por Desarrollo Social hasta llegar a la ventanilla de Políticas de Género y diversidad, o descargando la responsabilidad en una Mesa de Entrada que atiende otras consultas y no están formadas para atender esas urgencias. No estamos hablando de recursos humanos e inversiones de millones, las trabajadoras merecen un lugar digno, porque las mujeres y disidencias, necesitan una atención primaria y de excelencia, con derechos resguardados y esto no está ocurriendo. Las medidas de fuerza es porque las respuestas tienen que llegar ahora, porque hace dos años que las están esperando”, cerró Rechimont.

