Rodriguez Larreta en el tractorazo: “No hay margen para más impuestos”

El jefe de Gobierno porteño reclamó al Gobierno Nacional que «respete el derecho a manifestarse y que no promueva los enfrentamientos» con el sector.









Al igual que otros referentes de la oposición que participarán de la protesta, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, llegó este mediodía al centro de la Ciudad de Buenos Aires para sumarse «tractorazo» de un sector de los ruralistas y lanzó duras críticas contra Nación por «aumentar impuestos y promover el enfrentamiento» con el campo.

«Vengo a apoyar, a acompañar al campo que es uno de los motores productivos de la Argentina», destacó el mandatario de la Ciudad.

En diálogo con TN en uno de los puntos de convocatoria en el barrio de Núñez, el referente del PRO rechazó los cuestionamientos del Gobierno nacional a la protesta y consideró que «parece que el Gobierno enfrenta a trabajadores con trabajadores».

«Ante la expectativa o el anuncio de querer aumentar impuestos, ¿cómo no se van a manifestar y cómo no los vamos a apoyar? Siempre apoyamos al campo, a la producción. Éste es el futuro de la Argentina: el potencial que tiene el campo para generar más laburo», insistió.

LA FUERZA DEL CAMPO, LA FUERZA DEL TRABAJO. El campo tiene una fuerza y una energía impresionante. Contra todo, va, produce, invierte, da trabajo. Lo único que tiene que hacer un gobierno es dejarlo ser. Con eso, el campo crece y cuando el campo crece, crece la Argentina. pic.twitter.com/pcpZgHuDh0 — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) April 23, 2022

Acompañado por el diputado nacional Diego Santilli, Rodríguez Larreta reclamó al Gobierno que «respete el derecho a manifestarse, que no promueva los enfrentamientos».

«Quieren que los dejen trabajar, producir más, exportar más y sobre todo generar trabajo. No hay margen para más impuesto. Siempre voy a estar del lado de los trabajadores, de los que producen, de los que invierten», señaló el alcalde porteño.

Al ser consultado sobre el proyecto de gravar la renta inesperada que anunció el ministro de Economía, Martín Guzmán, Larreta opinó: «La Argentina no está para aumentar ningún impuesto. Jamás lo vamos a acompañar. Por eso acompañamos esta manifestación: no somos protagonistas, es una manifestación de ellos y no tenemos que politizarla ni participar».

Las organizaciones ruralistas no adhirieron a la protesto aunque algunos dirigentes, vinculados a algunos sectores de la oposición política al oficialismo manifestaron su apoyo.

