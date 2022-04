Ahorcados, un piquete que no molesta y un país en el que sobran casi todos, menos “el campo”

Compartir esta noticia:











La marcha de la organización “Campo + Ciudad” mostró un discurso radicalizado, por fuera de las entidades que integran la mesa de Enlace. Ahorcados y figuras presidenciales, terminaron de componer la imagen de la protesta agropecuaria. Se consideran dueños del país de 45 millones de habitantes y quieren que se lo “devuelvan”.

El mal llamado “tractorazo” dejó en claro que el también mal llamado campo, tiene una ultra derecha que la Mesa de Enlace Agropecuaria parece no representar, aunque sus filiales del interior hayan convocado a la protesta. Esa por la que Juntos por el Cambio quiere dar la pelea con Milei para conseguir el apoyo electoral. Esa que mostró muñecos ahorcados, a la vicepresidenta con traje a rayas, la que armó la protesta para declararse casi quebrados por los impuestos, que mostró imágenes religiosas del catolicismo y azuzó una sola parte de la Constitución Nacional.

No se privaron de considerarse los únicos trabajadores, y cómo tales, los únicos con derecho a vivir en esta tierra. “Yo produzco, tu produces, ellos gastan”, fue la consigna que resumió la postura individualista con la que consideran que albañiles, docentes, comerciantes, profesionales, empleados/as, obreros/as, periodistas, cartoneros/as, (la lista sigue), no son trabajadores, no producen y por lo tanto, no merecen vivir en el país.

“Más ciudadanos, menos políticos”, otra consigna maniquea que pretende instalar la plutocracia y que la dirigencia política actual no fue votada por la sociedad.

Sumado a ellos, otra vez, sembraron el terror y colocaron muñecos en la horca con la cara de Cristina Fernández, Axel Kicillof, Elizabeth Gómez Alcorta, Máximo Kirchner, Aníbal Fernández, Hebe de Bonafini, Hugo Moyano, Estela de Carlotto, Mayra Mendoza, Alicia Kirchner, Luana Volnovich, entre otras personas que forman parte del Frente de Todos.

Y nada de lo enunciado aquí es especulación o interpretación, surge de la lectura del documento de la organización de la protesta, “Campo + Ciudad”.

Si no lo leyó, y modo de botón de muestra, en el documento que leyeron se animaron a decir: “Queremos nuestro país de vuelta”. También dicen que los impuestos que no quieren pagar más no garantizan buena salud, educación o vivienda.

Señalan que “Vivimos mal, y merecemos vivir bien. Lo merecemos, porque la riqueza de la que se adueñan la generamos nosotros. Los ciudadanos. Argentina nos pertenece. Quienes debían administrarla se apropiaron de ella. Es momento de recuperarla. Queremos nuestro país de vuelta. Nos lo van a devolver, por las buenas o por las malas”, amenazan.

Y por último, detalle no menor de la ambigüedad y el juicio sobre los que se manifiestan, Horacio Rodríguez Larreta (Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), Ricardo López Murphy, Patricia Bullrich, María Eugenia Vidal, todos presidenciables de Juntos por el Cambio, avalaron las consignas y no se molestaron con el piquete de uno de los sectores favorecidos por la Guerra entre Rusia y Ucrania, que disparó el precio de los commodities y por ende, sus ganancias extraordinarias.

