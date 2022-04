Dirigente mercantil cuestionó al intendente por los festejos del 130 aniversario de la ciudad

Compartir esta noticia:











Un militante peronista y uno de los comerciantes que reclamaron en plena pandemia la apertura de actividades, criticó al intendente de Santa Rosa y reclamó que los atienda.

Cristian Medrano, militante peronista e integrante de CALPA (Cámara de Autónomos de La Pampa), surgida como alternativa a la Cámara de Comercio de Santa Rosa en medio de la pandemia, escribió una carta pública en la que dice:









Es posible compañero Di Nápoli que eternamente hemos provocado emociones controvertidas en determinados sectores de nuestra sociedad (vulgarmente urticaria, por decirlo de modo literal). Dicho esto, y siendo conocedor de lo que los peronistas generamos para bien de muchos y mal de algunos, es que necesito explicitar cuales son los motivos de mi bronca y de mi desilusión.

Hace unos meses se realizaron los festejos de carnaval en nuestra ciudad, cuestión que celebro y apoyo, pero lejos de haberse convertido en espacio de esparcimiento para los sectores populares, se decidió cobrar una entrada que marcó los límites de los que podían ser parte y una vez más, dejar a “esos” OTROS afuera. Nadie que se autoproclame nacional y popular debería ser parte de esto, fomentar estos espacios que dividen, discriminan, y dejan a muchos con la ñata contra el vidrio.

Siguiendo con el relato, se dejó en manos de un colegio público de gestión privada, la venta de espuma dentro del predio asignado para el evento anteriormente mencionado, el motivo era poder juntar dinero para afrontar los gastos del tan ansiado viaje a “Bariloche”; hasta ahí nada que objetar, pero me pregunto, ¿no había instituciones públicas del medio con las mismas o mayores necesidades? ¿Puede ser todo tan arbitrario y hasta desleal pensado desde “ese” lugar ideológico que usted dice representar? No alcanza con saber declamar, los discursos inconsistentes y vacíos de contenido se chocan con la realidad cristalizada en acciones y las suyas están muy lejos de ser para todos y para cualquiera. El pueblo mira y observa, le duele y banca, pero también está acostumbrado a la desdicha, la injusticia y sabe cómo luchar.

Otro tema no menos importante hemos sido los comerciantes, que sufrimos como tantos la crueldad de la pandemia, ¿se acuerda?, ¿le contaron al menos? Porque como es su costumbre, tampoco fuimos recibidos. Intentamos pedirle una audiencia para ser respetuosos de las formas a pesar de la incertidumbre y la desesperación al ver nuestros locales cerrados sin ningún tipo de ayuda ni respuestas, la tristeza de nuestras familias, familias que son parte de un municipio que usted representa y al que tiene la obligación de dar respuesta.

Nunca nos atendió, sólo salió para decirnos que dejáramos de aplaudir porque había personas trabajando, ¿qué ironía no? Eso le estábamos pidiendo a Ud. que se arremangara y se pusiera a trabajar para aquellos que tienen necesidades y urgencias. Pero no le alcanzó con ningunearnos, aumentó el estacionamiento medido después de la pandemia, cuestión no menor, ya que se convirtió en otra variable para que la gente no pueda acercarse a nuestros comercios.

Usted sabe compañero que soy del palo, quizás mucho antes que usted, pero yo si defiendo lo popular, metiendo los pies en el barro y no mirando desde la ventana, los peronistas no observamos la realidad a través del vidrio, nos implicamos, tendemos la mano, pensamos en colectivo, compartimos lo que tenemos, porque de eso se trata la justicia social.

¡¡¡Ah!!! ¡¡¡¡¡Para terminar, señor Intendente!!!! tenemos artistas locales para hacer el mejor festival para nuestra querida Santa Rosa!!!! ¿Es este el momento y las circunstancias para ponernos en gastos de tamaña envergadura? Y no tengo nada contra Los Palmeras. No importa quien ponga el dinero, ¿no cree usted que gestionar y administrar es parte de su función?

Muchas veces las mejores gestiones vienen a través de la empatía, el compromiso y el sentido común.

Usted no supo cómo contenernos cuando más lo necesitamos y creo que no ha aprendido nada al día de hoy.

Como compañero le pido que realmente demuestre con hechos lo que dice, sensibilidad se llama.

