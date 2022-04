Una peña, locro solidario y una vaquillona con cuero para ayudar a Guada

Compartir esta noticia:











Continúan las actividades solidarias para reunir el dinero para el tratamiento de María Guadalupe de la Cruz, la niña santarroseña diagnosticada de neuroblastoma, un cáncer de tipo neuronal, que ya le fue tratado en la Ciudad de Buenos Aires pero la metástasis no se detuvo y buscan hacerle una inmunoterapia con Naxitamab en Barcelona, España.

Para este fin de semana y los primeros días de mayo se han organizado una peña, un locro solidario y una vaquillona de cuero. La familia adelantó que ya han juntado 13 millones de los 20 necesarios para iniciar el tratamiento.

Matías Baldone, de la Asociación Pampeana de Equinoterapia “El Zorzal”, Luis Colla, protesorero de La Agrícola y Elba Voragini, mamá de Guada, brindaron detalles de las actividades solidarias para recaudar fondos, previstas entre el 29 de abril y los primeros días de mayo.

“Desde nuestra parte, vamos a hacer el gran locro solidario de todos los años, con un objetivo claro desde lo institucional. El año pasado fue un éxito total y dos días antes, no había más porciones. Por eso, invito a toda la gente a llamarnos al 2954 569626, para reservar su porción”, dijo Matías Baldone,.

“El locro se hace con todo y en esta oportunidad es en beneficio de Guada, la chiquita que está luchando mucho y la familia está juntando los fondos, se está trabajando mucho para que pueda hacer su tratamiento y queremos agradecer a la comunidad que se acerca a nuestros predios”, dijo.

“Somos la única institución en Latinoamérica que cuenta con cinco centros de equinoterapia en Santa Rosa, General Pico, Realicó, General Acha y Alpachiri, que brinda un tratamiento gratuito para personas con discapacidad, distintas patologías, adultos mayores y adicciones”, afirmó el representante de la Asociación Pampeana de Equinoterapia “El Zorzal”.

Baldone recomendó hacer el pedido de porciones con anticipación. “Vamos a hacer de nuevo 1.000 porciones. Es muy grato para nosotros ver cómo colabora la gente. La porción costará $800 y en esta ocasión, es por una buena causa, para ayudar a la mamá de Guada.

Por su parte, Luis Colla, de la Agrícola, señaló que “para nosotros es muy importante poder abrir las puertas de la institución y cuando Matías nos contó que era a beneficio de Guada, nos pusimos muy contentos, brindándole todo el apoyo que necesita”.

Elba Voragini contó que, además del locro previsto para el 1 de mayo, se están preparando más actividades solidarias para recaudar fondos para el tratamiento de su hija en Barcelona. “Para el domingo 8 de mayo, vamos a hacer una vaquillona con cuero en La Rural, con un costo de $2.000 el kilo de carne con pan. También están los bonos a la venta y tanto los bonos del locro, como del asado, se pueden conseguir en Delfín Gallo 945, que es el taller en donde trabajamos con mi marido, o a mi teléfono, 2954 517307”.

“También estamos organizando más eventos. Los más próximos son para la peña del 29 de abril y el locro. En el caso de la peña, es en Fortín Roca, desde las 20,30 horas. También habrá una propaganda que girará toda la noche, en una pantalla, para quienes quieran auspiciar el evento”, detalló Elba.

Consultada sobre la recaudación del dinero, Elba dijo que ya cuentan con 13 millones de pesos de los 20 necesarios para iniciar el tratamiento. “Guada necesita 20 para viajar, con ese monto ya es admitida en el hospital y luego nos financiar lo que falta en 15.000 euros, semanales. El total son 40 millones de pesos. Los pasajes los donó Aerolíneas Argentinas y estamos esperando el pasaporte de Guada”.

“Ella está estable, sin medicación de soporte, lo que está tomando ahora es para el centellograma, se le duerme la tiroide con un medicamento para que no le afecte la radiación. Estamos contentos porque no hay fiebre ni dolor”, dijo Elba.

“Del 2 al 6 de mayo le toca otro ciclo de quimioterapia y esperamos que sea el último, si se consigue el dinero y ella está bien para viajar”, agregó. “Yo creo que vamos a llegar bien con el dinero y estos eventos que vienen están muy fuertes. Con rifas anteriores juntamos 3 millones de pesos y este fin de semana tenemos dos cierres de rifas, la peña, el locro, creemos que vamos a avanzar un montón y tenemos prevista una cena show para el 13 de mayo”, explicó la mamá de Guada.

Elba señaló que tenían previsto viajar el 6 de mayo a España. “Le estarían dando el alta de la quimio y tenemos 15 días para irnos, para que no caiga en otro ciclo. No la podemos dejar sin medicación. Si no me voy en esos 15 días, debo esperar otra semana de medicación, otros cinco días, para recién reprogramar el vuelo. Allá tenemos que estar ocho a diez meses, se le aplicarán 8 ciclos cada 28 días de quimioterapia, con inmunoterapia, es una quimio que a ella ya le dieron, con muy buenos resultados y se modifica la inmunoterapia, una versión mejorada y más tolerable, para generar una respuesta positiva”.

