Este jueves vuelve a sesionar el Concejo

Este jueves 28 de abril, desde las 10 horas, se llevará adelante la quinta sesión ordinaria del 2022 del Concejo Deliberante de Santa Rosa.

Entre los temas del orden del día, se votará un despacho del proyecto de resolución presentado por el bloque FreJuPa, en el cual solicitan a los y las legisladores nacionales por La Pampa, que acompañen con su voto las iniciativas legislativas relacionadas con la creación del Fondo Nacional, para la cancelación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional.









También se pondrá a votación de los concejales y concejalas, el proyecto mediante el cual se crea el Trayecto de Formación Inicial de Malambo, destinado a personas mayores de dieciséis años, en el marco de la Escuela Municipal de Santa Rosa.

La iniciativa busca promover la difusión local de la disciplina, orientada a personas con y sin conocimiento previo. Además, indica que la currícula incorporará saberes que permitirán a la población destinataria “el reconocimiento percutivo-musical, movimiento, creación y las características identitarias de este patrimonio pampeano, despertando el interés de su práctica y revalorizando sus aspectos socioculturales”.

Durante esta quinta sesión, también se votará el despacho que pretende designar con nombres de personas representativas de la ciudad a tres espacios verdes. En este caso, las personas homenajeadas son Mario de la Torre, Antonio Nemesio y Cristina Requejo

Asimismo, se pondrá a votación el despacho que autoriza establecer con mano única de circulación obligatoria en sentido Sur- Norte la calle Lavalle entre Don Bosco y Av. Uruguay.

Por último, se pondrán en tratamiento dos despachos para declaraciones de interés municipal. La primera referida a la correcaminata organizada por la Asociación Club Atlético All Boys, a desarrollarse durante el mes de mayo, como parte de los festejos por el Centenario de la institución.

La otra, se refiere a la visita del maestro Yoo Dae Won y las actividades referidas al Sipalki Do, a desarrollarse durante el mes de abril en la ciudad.

Asuntos Entrados

En el inicio de esta sesión ordinaria ingresarán comunicaciones del Departamento Ejecutivo con providencias e informes de promulgación.

También tomará estado parlamentario una nota del intendente municipal adjuntando informe referido a los préstamos otorgados en el marco de la Ordenanza Nº 5356/2016 de Adhesión a la Ley Provincial Nº 2870 de Promoción Económica, correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2021.

Además, tendrán ingreso dos notas de la secretaría de Hacienda y Abastecimiento. En una de ellas se adjunta el informe de horario extraordinario realizado por Agentes del DE en el mes de febrero 2022. En la otra, se incluye el informe mensual de Ejecución Presupuestaria de Recursos y Gastos, correspondiente a los meses de enero y febrero de 2022.

De las peticiones y asuntos particulares ingresarán tres notas. La primera, presentada por vecinos y vecinas en la que piden se evalúe realizar un homenaje y reconocimiento a Antonio Nemesio por su labor en la comunidad.

La segunda, enviada por una vecina que solicita la revisión de la Ordenanza Fiscal en los apartados correspondientes al cobro de tasas municipales.

En la tercera, una vecina solicita se declare de interés municipal los “Cursos de Autoconocimiento 2022”, organizado por la Asociación Gnóstica de Estudios Antropológicos y Ciencias de América Confederada.

Perteneciente a los proyectos de ordenanza, tendrán ingreso seis enviados por el Departamento Ejecutivo. Uno de ellos mediante el cual se acepta la donación efectuada por el Arquitecto Luis Ricardo Tierno de ocho libros pertenecientes a la Ex Casa de Comercio Tierno, con destino al Archivo Histórico Municipal Hilda París dependiente de la Secretaría de Cultura y Educación.

El otro, que pretende derogar una ordenanza mediante la cual se aprueba el otorgamiento de un crédito para financiar un proyecto productivo.

En tanto, los demás autorizan la ejecución de cuatro obras de gas natural en distintos puntos de la ciudad.

Asimismo, proveniente del bloque FreJuPa, ingresarán dos proyectos de resolución. El primero, busca declarar de interés municipal la obra de teatro “Lápices, un musical con memoria”.

Como indica en sus considerandos, la obra “es una herramienta hermosa para generar conciencia , para denunciar lo que pasó, pero a su vez hacerla llegar a las generaciones más jóvenes, y que conozcan esta historia. Es algo transformador, porque no hay manera de que la obra no te sensibilice y no te interpele”.

En el segundo, solicitan al Congreso de la Nación el pronto tratamiento y aprobación del proyecto de Ley referido a prorrogar las vigencias de las asignaciones específicas para industrias e instituciones culturales previstas en la Ley 27432.

“Asumimos desde nuestro espacio, tanto a nivel nacional, provincial como local, la responsabilidad de ejecutar políticas de fomento de estas actividades, y para ello es necesario mantener activa la ejecución operativa y presupuestaria de los mencionados fondos”, explica la iniciativa.

Por su parte, presentado en conjunto por los bloques FreJuPa, FrePam, Propuesta Federal y Comunidad Organizada, ingresará un proyecto de resolución en el que manifiestan su rechazo al laudo arbitral –por extemporáneo- solicitado por la Provincia de Mendoza en oposición a la moción efectuada por la Provincia de La Pampa.

En el cuerpo del proyecto, indican que “desde el Concejo Deliberante y la representación popular que tiene cada concejal y concejala de la ciudad de Santa Rosa, y ante un tema tan caro e importante a los intereses del pueblo pampeano, es inherente que haya una expresión conjunta del Poder Legislativo de la capital pampeana en el acompañamiento de la lucha por los ríos y el cuidado del ambiente encarada como política de Estado desde los sucesivos gobiernos de nuestra provincia”.

Por último, proveniente de los bloques FrePam y Propuesta Federal, tendrá ingreso un proyecto de comunicación que busca convocar a la próxima Comisión de Hacienda Presupuesto y Cuentas al Secretario de Hacienda y Abastecimiento y al Secretario de Cultura y Educación, a fin de exponer sobre las partidas presupuestarias dirigidas a los festejos por los 130º Aniversario de la ciudad.

