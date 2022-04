Denuncian abuso sexual de niñas de 11 años en un secundario de Santa Rosa

Compartir esta noticia:











Una madre dio a conocer que su hija de 11 años fue abusada por un compañero del Colegio. Otras cinco adolescentes habrían atravesado por la misma situación de abuso sexual.

La madre de una estudiante del Colegio Secundario Humberto Illia de Santa Rosa informó que el 20 de abril su hija regresó a la cada “echa un mar de llantos, un compañero la había abusado, a ella y 5 compañeritas más”.









Ante eso, contó, “la escuela nos manda una nota diciendo que nos esperaba al otro dia a las 10:20 am”, pero “vamos a la unidad funcional de género y niñez ese mismo día y hacemos la denuncia correspondiente”

El 21 de abril fueron al Colegio “donde asisten mis hijas. El director , Claudio Metz, primero, vino a la hora que quiso, segundo, trató el tema con tanta liviandad, que sentimos rabia, bronca, era de nuestra hija de quien se trataba y de 5 nenas más de 11 años”.

“La propuesta de éste impresentable, cambiar al nene al otro curso. Es una cargada dijimos, expresamos nuestro desacuerdo, porque no queríamos que mi hija se tuviera que topar todos los días con este ‘nene’ a lo cual respondió que no podía hacer nada”, agregó.

“Luego le dijimos que habíamos ido a hacer la denuncia y que en la unidad funcional nos habían manifestado que ellos debieron hacerla, porque, primero que fue en el establecimiento y segundo las nenas hablaron y contaron a la preceptora y una profe. Dos días después del hecho van dos profesoras y presentan la denuncia. ¡Dos días después!”, lamentó.

“Ellos en todo momento querían dejar bien parada a la institución, les importaba 3 carajos las nenas, por eso no querían hacer la denuncia, querían tapar todo, querían ‘suavizar la cosa’. ¿Saben lo feo que es para una menor, o para cualquiera que haya sufrido abuso, ver todos los dios a quien las tocó? ¿Saben lo feo que es para los padres tener que estar sentados con un profesional respondiendo preguntas personales y muy íntimas de tu hija?”, se preguntó.

Luego agregó: “Y la vergüenza que sintió mi hija, primero para contarlo, luego pasar por el equipo técnico. Y tener que aguantar comentarios como ‘tampoco fue para tanto, no es que te violaron’. Mi hija tuvo la suerte de poder contarlo y ser apoyada, otras compañeritas no tuvieron la misma suerte, sus padres lo minimizaron, y otra, fue obligada a pedir disculpas, porque papá no quería problemas”, aseveró.

Por último la madre de la niña de 11 años señaló que “el nene fue cambiado al turno tarde del mismo colegio. Así que a tener cuidado con nuestr@s niñ@s”.

