Mariano Fernández y la aparición de Verna: “es uno de los pilares del peronismo y fundamental en la unidad”

El vicegobernador de La Pampa, Mariano Fernández, destacó la jornada de homenaje a las y los trabajadores de la Legislatura fallecidos durante la pandemia y calificó como desafortunadas los dichos del ministro Franco. Adelantó que se convocará a un Congreso Partidario y dijo que es positiva la reaparición de Verna.

Mariano Fernández dialogó con Plan B al término de la ceremonia de homenaje a las y los fallecidos durante la pandemia y calificó la ceremonia como muy emotiva. «Fue un acto muy emotivo, de homenaje a las y los trabajadores que fallecieron en pandemia. Triste y por un lado, nos trae recuerdos, porque a muchos de ellos los conocía hace muchos años, no solo por la relación laboral, sino también por las relaciones humanas. Es uno de los actos más emotivos que me ha tocado como diputado provincial y como presidente de la Cámara, que me tocó conducir junto a legisladores y legisladoras, trabajadores y trabajadoras, dos años de pandemia, algo que jamás pensamos”.

“Creo que estuvimos a la altura de las circunstancias, pero pagamos las consecuencias que se pagaron en todo el mundo. Fue uno de los actos más sentidos que me ha tocado presidir en esta Cámara”, agregó Fernández.

“Podríamos haber estado días enteros hablando de las y los trabajadores, no quiero hacer nombres especiales, pero con ellos he convivido parte de mi vida, como trabajadores y trabajadoras de esta Cámara y este ha sido, literalmente, mi segundo hogar”, dijo Fernández.

“Concuerdo con lo que dijo el delegado gremial y conformamos una familia legislativa, con trato directo. A veces también hablamos de relaciones personales. En mi criterio, la relación laboral no solo tiene que ver con la problemática laboral. A veces un empleado tiene un determinado problema personal y hay que humanizar el diálogo con los trabajadores, para proteger y garantizar los derechos de las y los trabajadores.

Consultado sobre los dichos de Franco por Pampetrol, Fernández afirmó que “en estos momentos el trámite está en la Sala Acusadora y fue rechazada in límine, tal cual lo establece la ley de juicio político y la Constitución Provincial”.

“Creo que las declaraciones de Franco no traerán consecuencias al gobierno. Sí, como dijo el ministro de Economía, fueron palabras desafortunadas y que, además él hizo las aclaraciones y su autocrítica. La Sala Acusadora consideró los elementos para iniciar un juicio político y en mayoría, dijo que no hay elementos para proseguir, por eso se rechazó in límine”, dijo Fernández.

Para el vicegobernador la aparición de Verna en la escena política es positiva. “Primero desde el punto de vista de su salud, es algo que me reconforta. Desde lo político es importante, es uno de los pilares fundamentales del peronismo y que jerarquiza al justicialismo. Es fundamental en la unidad de todos los peronistas, de quienes conformamos el Frente y es muy importante para el gobernador de La Pampa”.

Consultado sobre la realización de un congreso partidario en el justicialismo, Fernández afirmó que dependerá de la gestión de gobierno y de los tiempos. “En algún momento se va a realiza este Congreso partidario. Creo que estamos en condiciones y seguramente, en mediano plazo habrá un Congreso partidario, sin dudas”.

Por último, en referencia al Parlamento Patagónico, Fernández afirmó que mantienen reuniones con legisladores del oficialismo y la oposición en la Comisión del Parlamento. “Aparentemente habrá una convocatoria importante de las distintas provincias. También vendrán algunos vicegobernadores. Nos estamos preparando para hacer unas jornadas parlamentarias y que se toquen temas importantes. La Pampa va a cumplir con lo que se comprometió y entre el 3 y el 6 se realizará”.

“El día 4 será, desde el punto de vista parlamentario, el más importante, con trabajos en comisión y los vicegobernadores trataremos de firmar algún documento. En la inauguración estará el gobernador de La Pampa y será un honor recibir a nuestros pares patagónicos”, cerró el vicegobernador de La Pampa.

