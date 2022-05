Farmacias: Piden discutir el horario de las guardias

Compartir esta noticia:











El presidente del Colegio Farmacéutico, Miguel Osio, señaló que debería haber un cambio sobre la forma de ejecutar las farmacias de turno: “Estamos pensando que con 16 horas al día está cubierta toda la demanda”. Remarcó que quieren consensuar un horario con el Ministerio de Salud.

Miguel Osio habló con el noticiero del canal Somos La Pampa, donde se refirió a la situación de las farmacias cuando están de turno, donde resaltó que hay farmacias que no están atendiendo: “El Colegio tiene delegada la facultad de organizar los turnos, pero no tiene la potestad para fiscalizar, ni mucho menos para sancionar por incumplimiento. Sabemos que después de las 12 de la noche hay farmacias que no están atendiendo, pasa en Santa Rosa y en General Pico, esto lo hemos puesto en conocimiento de las autoridades provinciales que son los que tienen la autoridad de aplicación de esta normativa”.









Destacó que “debería haber un cambio en lo que respecta a la forma de ejecutar el turno, para hacerlo más eficiente y que realmente responda a la demanda en el tiempo y en la forma en que la población necesita”.

-¿Cómo seria eso en la práctica?

-En la práctica uno ve que después de las 12 de la noche, la atención no tiene gran demanda de lo que es receta para medicamentos y productos médicos, entonces creemos que sería importante hacer un cambio y poner farmacias de turno en una franja horaria que hay una necesidad de acceso a los medicamentos por parte de la población. Estamos pensando que en 16 horas al día está cubierta toda la demanda.

“Después de esa franja horaria no hay una demanda cierta de cosas que no puedan ser atendidas al otro día y muchas cosas que se solicitan no son ni medicamentos, ni productos médicos. Vemos que esa es una posibilidad y se la hemos planteado al Ministerio”.

-¿Cuál sería el horario?

-La idea es ver cuál es el horario que realmente está la demanda de medicamentos y productos médicos. Creemos que hay una franja horaria que tiene que ver con la atención del médico y uno ve claramente que después que una o dos horas después que termina de atender el consultor médico, la persona va a la farmacia a comprar el medicamento porque tiene la demanda inmediata. Por ejemplo, si el medico está atendido hasta las 20 horas la demanda del medicamento no se extiende hasta las 23 de la noche

Continúo indicando que “Habría que analizar bien, buscar cual es la franja horaria que realmente permite esto, que podría ser de las 8 hasta las 24 horas o hasta la 1 del día siguiente”, dijo en el noticiero de Somos La Pampa.

Finalmente expresó “hay una franja horaria que la farmacia tiene un costo operativo ya sea del farmacéutico que está atendiendo el turno, y no tiene sentido, porque es un costo innecesario por la falta de actividad en esa franja horaria, estamos pensando en eso, por supuesto, que queremos consensuarlo con el Ministerio, y en ese sentido, estamos trabajando”.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios