ATE denunció persecución sindical, violencia institucional y de género en el Hospital Lucio Molas

Se agrava el conflicto en el Servicio de Quirófano del Hospital Lucio Molas. El director Raúl Álvarez desplazó a una instrumentadora que había denunciado malos tratos. Desde el gremio denuncian persecución, ya que es una de las delegadas del sector.

En conferencia de prensa, el gremio ATE criticó la decisión del director del Hospital Lucio Molas, Raúl Álvarez, de desplazar a una instrumentadora del quirófano, luego de que denunciaran malos tratos en el área.

“Estamos denunciando públicamente la situación que atraviesan las delegadas del Servicio de Quirófano del Hospital Lucio Molas, que el viernes fueron notificadas del desplazamiento del servicio, por el director del Hospital, Raúl Álvarez, tirando por el suelo el acuerdo hecho quince días antes en la secretaría de trabajo”, denunció Liliana Rechimont.

“Allí habíamos acordado con la Secretaría de Trabajo, el Subsecretario de Salud, el Director del Hospital y este sindicato que se iba a esperar a que la Fiscalía de Investigaciones se expidiera, ante las denuncias dentro del servicio de violencia y de acoso y luego, se vería qué medidas se tomaba”, agregó.

“El director violó el acuerdo que se había hecho entre las partes y desplazó a las compañeras. Inmediatamente nos comunicamos con la Secretaría de Trabajo, quien nos comunicó que intentó por todos los medios que se retrotraiga esta medida, a fin de no generar un conflicto mayor del que ya está y el director se mantiene en su posición, de que nuestras compañeras no permanezcan”, agregó Rechimont.

“Esto implica una clara violación a los derechos de las compañeras, que haya violencia institucional y violencia de género, donde el director toma partido en contra de las compañeras y no cumple lo acordado”, afirmó.

Rechimont explicó que las delegadas son instrumentadoras y han pasado pérdidas económicas, al no estar trabajando, por contar con carpetas psicológicas. “Esto es producto de la situación que se generó en el ambiente de trabajo, por las malas decisiones que toma la Dirección y la Jefatura de Quirófano, en una situación lamentable y cuando se quisieron reincorporar, doblemente las victimizaron y las violentan nuevamente. No es la primera vez que el Director defiende a los violentos y las compañeras son desplazadas por el director argumentando que son conflictivas”.

Por otra parte, Marcelo Morales advirtió que “el Director viola la 23551, donde se habla de la libertad de las y los trabajadores para organizarse sindicalmente y contar con delegados y delegadas en sus lugares de trabajo. Una de las compañeras desplazadas, ya había firmado su aceptación de candidatura, previa a esta disposición que sacó el Director”.

“Por eso, consideramos que esto es grave para los derechos de trabajadores y trabajadoras, atentando contra compañeros que intentan generar modificaciones que beneficien a los lugares de trabajo y trabajadores y trabajadoras en general. Esta problemática viene sucediendo hace mucho tiempo y en este caso particular, hay persecución sindical clara, sino que también violencia institucional y violencia de género, ya que el Director tiene un lugar de jerarquía, es hombre y ellas son mujeres”, dijo Morales.

En referencia a los hechos puntuales de violencia, Leticia Fernádez, instrumentadora quirúrgica desde hace 17 años en el Hospital Lucio Molas, explicó que “el doctor Álvarez dijo que hay denuncias donde yo maltrato. Pero no tuve nunca un sumario, ni una nota. En particular, con mi compañera Susana Córdoba, somos las que hacemos todas las especialidades y nos sentimos ninguneadas”.

“Nosotros pedimos trabajar en forma tranquila y legal. Nunca me imaginé de estar delante de una cámara, tratando de defender algo lógico: soy instrumentadora, quiero trabajar en un quirófano y tengo un título que me avala”, dijo Fernández.

“El director del hospital no me conoce y se lleva por habladurías. Yo nunca maltraté a nadie, quiero trabajar en mi lugar que es quirófano. Él me mandó a Comité de Calidad, donde yo no voy a instrumentar”, criticó.

“En la Argentina el quirófano es manejado por instrumentadoras quirúrgicas y queremos trabajar de forma legal. Pero él, de forma caprichosa me saca del servicio, a raíz de un reclamo, porque cree que soy conflictiva. El reclamo lo hago y no me conoce, nunca habló conmigo”, dijo Leticia.

Rechimont afirmó que las delegadas hicieron las denuncias correspondientes por malos tratos. “No las podemos revelar en concreto, porque hay una investigación sumarial y hasta que la Fiscalía no determine los hecho, no podemos hablar. Si acá había que desplazar a trabajadores y trabajadoras, había que desplazar a todos. La patronal urde intrigas para que los de abajo, trabajadores y trabajadoras, terminemos peléandonos”.

“Nosotros exhortamos al Secretario de Trabajo que intervenga prontamente, que se garanticen los derechos de las delegadas, también al ministro de Salud y que ponga al Director a estudiar la normativa vigente, también que se garantice la defensa y la integridad de nuestras compañeras. No es novedad que se defienda con esta dirección a los violentos en el Hospital Lucio Molas”, cerró Rechimont.

