Interna en JxC La Pampa: rechazan el dedo y piden que la oposición deje de ser “garante del status quo”

Los halcones pampeanos de Juntos por el Cambio criticaron a sus representantes por el rol pasivo y demandan un papel “activo y férreo”. Además, cuestionaron “el dedo” de Horacio Rodríguez Larreta, quien el viernes pasado proclamó al diputado nacional, Martín Maquieyra, cómo precandidato a gobernador de la Provincia por el sector.

El 30 de abril referentes de las líneas internas del PRO, Nueva Mayoría e Integración Pampeana con referentes del MID, el radicalismo y la agrupación Devenir, se reunieron en el Hotel Calfucura de Santa Rosa y cuestionaron el accionar de la oposición en La Pampa.









La calificaron como “débil” o “complaciente” con el oficialismo y sus manejos discrecionales de presupuestos, gastos y empresas públicas y consideraron que “no podemos acceder a cambiar la realidad imperante en La Pampa si no cumplimos un rol activo y férreo desde la oposición”.

“Los hechos acaecidos en Pampetrol y ocultados durante 4 meses (también por parte de la oposición) fueron un punto de inflexión. No se pude ser oposición y ocultar los hechos delictivos del oficialismo. Si no hubiera salido a la luz un video tomado por un particular, nunca la población pampeana se habría enterado de los manejos oscuros del oficialismo. Entonces ¿qué rol cumplen nuestros diputados, si no es el de informar sobre estas cuestiones ilícitas?”, añadieron.

De la reunión participaron Luis Bertone, Maximiliano Aliaga, Adriana Leher, Darío Casado y Oscar Logiogio, entre otros referentes.

Las críticas repercuten en el bloque legislativo Provincial de Propuesta Federal, la Unión Cívica Radical y pone en cuestión los lazos porteños con el precandidato a presidente de la alianza Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta. Varios de los presentes en la reunión adhieren a las posiciones de Mauricio Macri y Patricia Bullrich, las más duros del PRO.

“Los dirigentes electos de la oposición con su dispersión, pasividad y omisiones se han convertido en garantes del status quo de quienes por casi 40 años gobiernan sin alternancia esta provincia. El resultado de ello es que hoy La Pampa cuenta con índices de pobreza e indigencia alarmantes. No hay inversiones y la provincia se maneja como una propiedad privada del partido gobernante. Todo mientras parte de la oposición mira complaciente”, acusaron.

Consideran “imprescindible proclamar y defender políticas públicas federales que dejen la alineación con Bs.As.” donde “pretenden incluso erigir los candidatos para nuestros territorios”.

“El hartazgo ante la indolencia y la apatía cómplice de una oposición que no se opone nos compromete con la construcción de una alternativa capaz de ejercer el mandato soberano conferido. En esa misión trabajamos dispuestos a desplegar una activa participación política con miras al 2023”, finalizaron.

