Ziliotto inauguró el Parlamento Patagónico: “nuestra región representa una oportunidad y una fortaleza”

“La Patagonia es un emblema nacional, reconocida internacionalmente y constituida en zona estratégica para el desarrollo de la Argentina”, aseguró el gobernador Sergio Ziliotto al dejar inaugurado el Parlamento Patagónico que sesiona desde hoy en La Pampa. Posteriormente, junto a las y los legisladores pampeanos y de las demás provincias de la región se trasladaron hasta el Monumento a los caídos Malvinas donde rindieron homenaje a los héroes de la guerra.

La Cámara de Diputados fue el escenario donde se desarrolló el acto, que contó también con las palabras del presidente del Parlamento Patagónico, Emmanuel Trentino, de Tierra del Fuego; y del vicegobernador pampeano, Mariano Fernández. Participan de las sesiones 42 legisladores de las provincias patagónicas.









“Somos la puerta de entrada a esta región que nos hermana -dijo Ziliotto- y trabajamos hace muchos años con el claro objetivo de consolidar un proceso de efectiva integración”.

Afirmó que en un mundo globalizado, esta unidad regional “se constituye en herramienta fundamental para promover el desarrollo económico, tecnológico, cultural y social, a través de la vinculación estratégica de las potencialidades individuales de cada una de nuestras provincias”.

Bloque regional

Recordó que el tratado sellado el 26 de junio de 1996, marcó con claridad el objetivo de la constitución de la Región Patagónica: “aportar soluciones a las necesidades comunes, en defensa y valorización de un federalismo de cooperación y concertación, que posibilite aunar y asociar las particularidades culturales”.

“Desde aquel momento -dijo-, La Pampa ha impulsado el fortalecimiento de nuestro bloque regional, bajo el convencimiento de que esa integración nos facilita un posicionamiento nacional e internacional”.

En este sentido subrayó que “unidas, las provincias patagónicas hemos logrado condiciones de mayor competitividad para afrontar las demandas de nuevos mercados comerciales y turísticos, mientras avanzamos en un desarrollo equilibrado y armónico en todo el sur de la Argentina”.

El mandatario pampeano afirmó que “todas y todos, en este recinto, tenemos un objetivo común: que nuestras provincias crezcan, y que las y los habitantes de la región puedan desarrollarse plenamente, sin migrar, accediendo a educación, salud y, fundamentalmente, que tengan un trabajo digno que facilite el bienestar de sus familias”.

Fortalecer la integración

El gobernador destacó los avances en la integración deportiva, cultural y turística “a partir de un trabajo mancomunado que se refleja en acciones permanentes en las seis provincias de la región. Nuestros pueblos se amalgaman y la interacción promueve la participación e inclusión de adolescentes, jóvenes y adultos en múltiples actividades”.

“Este Parlamento -alentó Ziliotto-, junto a los gobiernos de las provincias que integran la región, debe seguir bregando por mejorar la conectividad aérea y acrecentar el acceso a las comunicaciones para achicar la brecha digital. Fortalecer estas prestaciones contribuirá con nuestros sistemas productivos y potenciará el turismo en toda la zona”.

Marca “Patagonia Argentina”

Ziliotto instó a la región a seguir trabajando en esos objetivos “sin perder de vista que nuestra región representa una oportunidad y una fortaleza, ambas sustentadas en el valor estratégico que tiene la marca Patagonia en el mundo”.

Enfatizó que la Patagonia es “un emblema nacional, reconocida internacionalmente y constituida en zona estratégica para el desarrollo de la Argentina”.

La marca “Patagonia Argentina”, consensuada por los gobernadores de la región y este Parlamento, “debe ser la nave insignia con la que se reconozcan nuestros productos en el país y en el mundo. Tenemos calidad, y juntos podemos generar los volúmenes necesarios para ser competitivos en mercados internacionales, cada día más exigentes”, aseguró el gobernador.

Defender recursos y potenciar el empleo

Afirmó que “en ese rol de intervenir en la economía es imprescindible no sólo potenciar recursos sino luchar para no perder lo que nos corresponde. Debemos fijar una posición de bloque unívoca en defensa de la Coparticipación Federal. Las patagónicas somos provincias con grandes extensiones y baja densidad poblacional. El desarrollo se dificulta si no hay presencia del Estado No podemos permitir que se distorsione aún más el equilibrio armónico que el país requiere para crecer, con equidad social, solidaridad e igualdad de oportunidades”.

Y animó a rechazar “todo intento centralista que nos quite recursos. Desde el interior profundo, desde la Patagonia, tenemos que aunar voces y acciones para potenciar el federalismo, ante una nueva avanzada que busca acrecentar el esquema unitario nacional”.

“Generar trabajo -enfatizó el mandatario- es uno de los principales desafíos de quienes hoy tenemos responsabilidades políticas e institucionales”.

Ziliotto celebró que el Parlamento Patagónico tenga en su agenda “la instrumentación de un Régimen de Promoción del Empleo regional”. E informó que en La Pampa “tenemos en marcha el Programa de Fortalecimiento del Trabajo Pampeano que subsidia la creación de nuevos trabajos registrados, porque entendemos indispensable la acción de un Estado presente para acompañar al sector privado en el sostenimiento y generación de nuevos puestos de trabajo”.

Malvinas

El mandatario pampeano reconoció la acción permanente “de este Parlamento para que no se ‘desmalvinice’ la memoria de las y los argentinos”.

“Los patagónicos tenemos internalizado el compromiso sobre la soberanía de las Islas Malvinas y el reconocimiento permanente a nuestros ex combatientes, los que están entre nosotros y los que van a vivir siempre en nuestras memorias”, expresó.

“La soberanía –continuó- es una bandera que no debemos abandonar, por el contrario, debemos sostenerla cada día más alta y tenerla presente cada vez que defendemos nuestros medio ambiente, nuestros recursos energéticos, nuestra cultura e idiosincrasia”.

Agradecimiento y llamado a la unidad

El gobernador Ziliotto reconoció y agradeció “a las provincias de Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Río Negro y Neuquén por acompañar solidariamente los legítimos reclamos de la provincia de La Pampa en defensa de nuestros recursos hídricos. Se los agradezco, no como gobernador, en nombre de todas y todos los pampeanos”.

El mandatario pampeano se mostró convencido de que “nuestros objetivos requieren de unidad y grandeza. No admiten mezquindades políticas y mucho menos grietas innecesarias que dificulten propósitos comunes”.

“Los que abrazamos la política como herramienta para lograr el bien común, debemos desterrar la confrontación estéril. Militemos los acuerdos y consensos que necesita la sociedad, sin exclusiones ni sectarismos”.

Para finalizar, el gobernador les deseó a los legisladores “unas fructíferas jornadas de trabajo” durante las sesiones del Parlamento Patagónico, que continuarán mañana, jueves 5, y finalizarán el viernes 6 de mayo.

