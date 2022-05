Asentamiento el nuevo Salitral: la Municipalidad ofreció dinero para el alquiler, pero será rechazado

Compartir esta noticia:











Ocho familias pueden ser desalojadas del asentamiento “El nuevo salitral” por haber ocupado terrenos que reclama un particular. Esta semana visibilizaron la situación y esperan una solución habitacional. Les ofrecen subsidios para un alquiler, pero demandan el acceso a la vivienda.

Desde temprano familias que viven en el asentamiento, referentes del Polo Obrero, Chakra Raíz y el Frente Darío Santillán se manifiestan en el lugar para resistir el desalojo que pretende llevar a cabo el abogado Homero Marques, quien asegura ser dueño de los 8 terrenos en cuestión. El resto del asentamiento se encuentra sobre terrenos fiscales.









Karina Lescano contó que fueron contactadas por la Municipalidad de Santa Rosa para que se retiren el lugar a cambio de subsidios para alquileres. Este mediodía se producirá una reunión entre las familias que habitan en el lugar y el gobierno de Luciano di Nápoli.

Además de la protesta en el lugar, tomaron la determinación de marchar hasta el Megaestadio para continuar con la visibilización del reclamo.

Karina Lescano le dijo al periodista Mauro Monteiro de Radio Kermés que “ayer nos llamaron para que los damnificados por el desalojo nos presentemos al mediodía para pagarnos un alquiler. Es una tomada de pelo municipal, se quieren lavar las manos con nosotros, principalmente con familias que ya hicimos la casa y en mi caso, hasta con ayuda municipal”.

“Se quieren lavar las manos. El estado nos tiene que dar el banco de tierras para que nosotros las podamos pagar. Que ellos le hagan una propuesta al señor Marques, que les compren las tierras, y nos las vendan a nosotros”, añadió.

“Estos es responsabilidad del estado porque no hay viviendas, porque siempre hay irregularidades, hay acomodados en los listados. En 2019 vino a verme el señor Luján Macías para que me agarre una casa del IPAV y que él me la daba. Para qué, para quedarse con el terreno. Nunca me fui, me quedé, planté bandera y no me fui. Esto suena a problema político. Quieren llegar a un acuerdo para sacarnos a todos y meter a otra gente, quieren hacer chalets”, dijo.

“Yo no pienso ir a ninguna reunión, que vengan a verme a mí acá a mi casa. Es una burla la propuesta”, destacó.

Lescano criticó “a dos movimientos sociales que hoy no están acá porque tienen acuerdos con el estado. Se lo digo al Movimiento Evita, que ahora no vienen a verme y a ayudarme”, cerró.

Luciano González Cabiatti, del Polo Obrero, le dijo a Kermés que “esta causa judicial ya tiene dos años, y ahora se ha reavivado para llevar a cabo el desalojo. Ante esto, la Municipalidad y la Provincia hacen oídos sordos ante la situación

“Esta es una decisión política de la fuerza que gobierna la Provincia y no se hizo nada. El año pasado se armó una mesa de diálogo que duró 6 meses para discutir sobre el acceso a la tierra y la vivienda, pero no pasó nada. La respuesta es siempre la misma, la Municipalidad dice que no pueden hacer nada respecto de las tierras y las viviendas”, cerró González Cabiatti.

