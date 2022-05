Cristina: “No estamos haciendo honor a la confianza que nos depositaron”

Compartir esta noticia:











La vicepresidenta dio una charla con eje en la “insatisfacción democrática” en la provincia de Chaco, donde recibió el Doctorado Honoris Causa de la Universidad Nacional de esa provincia. Minimizó la interna con el presidente Alberto Fernández, aunque volvió a insistir en funcionarios que no funcionan.









La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner negó un distanciamiento con el presidente Alberto Fernández al considerar que su elección como compañero de fórmula en 2019 fue «un acto de inteligencia», aunque advirtió que le da «amargura» que no se le esté «haciendo honor» a «tanto amor, esperanza y confianza» depositada en el Frente de Todos, durante un evento que encabezó en Resistencia, Chaco.

En un pasaje de su discurso realizó un análisis de la etimología de las palabras utilizadas por los medios masivos de comunicación para referirse a supuestas diferencias dentro del oficialismo: “Es obvio que la Vice es parte del Ejecutivo. Frente a eso, los medios de comunicación lo presentan como una pelea».

«Me gusta mucho la etimología de las palabras porque cada palabra tiene un simbolismo», indicó y tomó sy celular para puntualizar en palabras que le llamaron la atención en titulares y presentaciones de periodistas sobre el tema: «Pelea: gente que se agrede físicamente o practica deporte bajo ese termino. ¿Qué es pelea? Se están pegando, golpeando o hay posibilidad de que haya algo bueno en una pelea. Yo no le pegue a nadie y nadie me pegó. Lo que está pasando en el Poder Ejecutivo pelea no es”.

