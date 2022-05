La Pampa con la media más alta del país: 79 femicidios en los primeros tres meses de 2022

Compartir esta noticia:











El Observatorio de las Violencias de Género “Ahora Que Sí Nos Ven” dio a conocer las cifras de femicidios en Argentina entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2022, elaboradas a partir del análisis de medios gráficos y digitales de todo el país llevado adelante por nuestro observatorio de violencias de género. La Pampa encabeza las estadísticas con una media de 2,48 femicidios cada 100 mil habitantes.









En lo que va del año mataron a tres mujeres en La Pampa: Antonio Gustavo Boland asesinó a su pareja Susana Muñoz y Elías Funes mató a su expareja Marianela Vega Merino. Ambos se suicidaron luego de matarlas. En enero fue detenido Marcelo Agüera, como autor del femicidio de Mirta Fetter.

El informe revela que hasta el 31 de marzo hubo “1 femicidio cada 27 horas”; “53 intentos de femicidio”; “3 Transfemicidios/travesticidios”; “El 63% de los femicidios fue cometido por las parejas y ex parejas de las víctimas”; “El 65% de los femicidios ocurrió en la vivienda de la víctima”; “4 femicidas policías y 1 militar (dos en La Pampa)”; “23 femicidas se dieron a la fuga y 19 se suicidaron”; “11 víctimas habían realizado al menos una denuncia y 4 tenían medidas de protección”.

También revela que “al menos 67 niñes perdieron a sus madres como consecuencia de la violencia machista en lo que va de 2022”.

“Ahora Que Sí Nos Ven” indica que “los indicadores que compartimos en este nuevo informe nos muestran nuevamente lo que venimos denunciando incansablemente desde hace años: cada día las vidas de las mujeres y LGBTIQ+ están en peligro, cada 27 horas nos encontramos con la noticia de otro femicidio. Esto nos demuestra que la violencia machista que tanto nos afecta a la vida de las mujeres sigue siendo un problema que pareciera no tener respuestas. Los femicidios siguen siendo una urgencia, y el Estado nos debe proteger YA”.

“En lo que va de 2022 el 63% de los femicidios ocurrió en la vivienda de las víctimas, hogar que en muchos casos comparten con los agresores, y el 65% de los femicidios fueron cometidos por la pareja o expareja de la víctima. Estas cifras nos muestran que el lugar más inseguro para las mujeres no es una calle habitada por desconocidos, sino que es nuestro propio hogar en donde habita quien alguna vez dijo amarla. Las cifras muestran que en 8 de cada 10 casos los femicidas pertenecen al círculo íntimo de las víctimas, es decir que quienes matan a las mujeres tuvieron con ellas algún tipo de relación afectiva. Por esto es fundamental y urgente que el Estado intervenga, que esté cerca de las mujeres y que lleve adelante iniciativas que promuevan la autonomía económica de las mujeres y LGBTI+ para garantizarles el acceso a educación, a un empleo formal, y a una vivienda propia en donde su vida esté a salvo”, destaca.

“Notamos con preocupación el accionar de las fuerzas de seguridad que ejerce violencia contra las mujeres utilizando sus armas reglamentarias: en lo que va del año 4 de los femicidas fueron policías y 1 militar. En relación con este dato, en los últimos días conocimos dos casos de femicidios en la provincia de La Pampa: en la ciudad de Santa Rosa un integrante de la Policía Federal asesinó a su pareja con el arma 9 milímetros, prendiendo fuego su casa y suicidándose. Horas después, también en Santa Rosa, un efectivo del Ejército Argentino usó su fusil FAL para asesinar a su pareja con quien convivía y luego también quitarse la vida. En ambos casos los femicidas no pueden ser juzgados y condenados, quitándole de esta manera también a los familiares de las víctimas la posibilidad de obtener justicia, profundizando aún más su dolor. En ambos casos también, familiares y allegados a las víctimas han hecho mención de situaciones de violencia previas que las mujeres no han denunciado, lo que nos hace pensar en la dificultad que tienen estas mujeres de pedir ayuda y acercarse a realizar una denuncia contra una persona que puede llegar a tener toda una institución detrás que los proteja. Estos hechos no son casos aislados, sino otros de los tantos en los que la violencia machista se ejerce en el marco de un poder institucional. La jerarquía y el arma que porta un policía son utilizadas para vulnerar y abusar de las mujeres. No podemos permitir que la violencia machista e institucional quede impune. Es urgente que se ponga en marcha una transformación de las fuerzas de seguridad y armadas de nuestro país, dejando atrás sus formas autoritarias y patriarcales y realmente adopten transversalmente una perspectiva de género y de derechos humanos que garantice nuestra protección y libertad”, señala.

Justicia

Del informe se desprende que “de las 79 víctimas de femicidios ocurridos en 2022, 11 habían realizado al menos una denuncia y 4 tenían medidas de protección. Es decir que sólo el 14% pudo acceder al sistema de justicia y sólo el 5% logró una respuesta de la misma (medida de protección), sin embargo las asesinaron. Por omisión, inacción, negligencia o simple machismo lxs actores judiciales no asistieron y contuvieron de forma efectiva a las víctimas. Es urgente que la Justicia históricamente patriarcal revea y transforme sus prácticas dentro y fuera de los juzgados y fiscalías para no ser cómplices de los femicidios y no dar un mensaje de desprotección y desconfianza para quienes estén viviendo situaciones de violencia. De esta manera es que seguimos exigiendo una reforma judicial transfeminista, con mujeres y LGBTI+ feministas en los puestos de decisión y una real incorporación de la perspectiva de género. Exigimos la implementación de la Ley Micaela en todos los ámbitos de la justicia ¡YA!”

Las vidas trans importan

“Del 1 de enero al 31 de marzo de este año registramos al menos 3 transfemicidios. Esta cifra está subrrepresentada, ya que nuestra fuente, los medios de comunicación, no valora como noticia los crímenes contra el colectivo travesti trans. Necesitamos que el Estado, así como la sociedad y los medios de comunicación realmente consideren que las vidas trans importan, que se las incluya en las políticas públicas, en los empleos, en la cultura, en la educación, en los relatos y los imaginarios. En el día internacional de la visibilización trans y a más de un año de la desaparición de Tehuel de la Torre todxs debemos alzar la voz, exigir su aparición y luchar por una sociedad más justa y libre de violencias para todes. La visibilidad ES VIDA porque lo que no se nombra, lo que no se ve, lo que se oculta, se niega y a la población travesti trans se la ha negado históricamente como así también se le ha negado el acceso real a los derechos más fundamentales.En épocas donde existen legisladores/as que arremeten contra derechos ya consagrados para las personas travestis/trans es fundamental visibilizar tanto los derechos consagrados como todo lo que aún falta”, finaliza.

