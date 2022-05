Milei y Espert entre los ocho diputados que votaron en contra de la ley de VIH

La sanción del proyecto, que ahora deberá ser discutido por el Senado, fue festejado por los asistentes de organizaciones civiles que reclamaban la actualización de la ley del SIDA, que data de 1990.

La Cámara de Diputados aprobó este jueves por amplia mayoría y giró al Senado el proyecto de ley de VIH, Hepatitis Virales, Tuberculosis e Infecciones de Transmisión Sexual, fruto de la lucha de años de las asociaciones civiles que trabajan sobre la temática. Sin embargo, ocho legisladores decideron darle la espalda.

A pesar de los 241 votos a favor, hubo ocho diputados que votaron en contra. Cuatro de ellos, corresponden a los denominados lilerales: los diputados de Avanza Libertad, José Luis Espert y Carolina Píparo y el bloque de La Libertad Avanza de Javier Milei y Victoria Villarruel. Además, se sumaron los legisladores de Juntos por el Cambio, Ricardo López Murphy, Pablo Torello, Francisco Sánchez y Paula Omodeo.

«Con @JMilei votamos NO a mantener lobbys. En vez de garantizar derechos aumentan los privilegios, se crea 1 observatorio de VIH dentro del INADI, o sea seguimos con la fiesta del gasto, pago a la militancia y cargos públicos a gente como Donda. Con mi voto NO. Solo 8 dijimos NO», escribió en sus redes sociales, Villaruel.

Con @JMilei votamos NO a mantener lobbys. En vez de garantizar derechos aumentan los privilegios, se crea 1 observatorio de VIH dentro del INADI, o sea seguimos con la fiesta del gasto, pago a la militancia y cargos públicos a gente como Donda. Con mi voto NO. Solo 8 dijimos NO. pic.twitter.com/exIV2r8X25

— Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) May 5, 2022