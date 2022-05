Movilización: Denuncian a una madre por golpes y maltratos reiterados contra su hijo

Compartir esta noticia:











El nene tiene 4 años. El padre denunció a la madre por golpeadora en la Unidad Funcional de Género, Niñez y Adolescencia.









Kevin Nicolás Rodríguez pide la tenencia de su hijo. Dice que Defensoría no lo escucha y teme por la integridad de su hijo por que cada vez que lo va a buscar, la madre se lo entrega golpeado. «No quiero que mi hijo sea un pequeño Lucio Dupuy», expresó.

El domingo 8 de mayo realizará una marcha junto a familiares y amigos hacia la sede de la Unidad Funcional de Género, Niñez y Adolescencia, para exigir que le den la custodia de su hijo.

«Hace dos años vengo luchando por la tenencia. Hicimos el pedido a la Defensoría pero nunca me quisieron escuchar», reclamó.

Ayer radicó una denuncia en la Unidad Funcional de Género, Niñez y Adolescencia en contra su expareja Ana Beléz Lopez, de 22 años, por que le entregó a su hijo golpeado.

Dijo a Plan B que «tiene un hematoma en el ojo y otra en las costillas, del lado derecho» y aseguró que «no es la primera vez que esto sucede».

“Esto arranco desde los seis meses de vida. Él venía mugriento, hasta con sarna. Me quejé en Defensoría y la abogada Ana Carolina Díaz me decía que no podía hacer nada y que el nene tenía que estar con la madre”, relató.

“El nene estuvo hasta el año con ella y después por esa situación lo tuve yo. Pero me lo sacaron el 31 de diciembre pasado”, contó.

La pareja se separó cuando su hijo tenía 6 meses, según el padre por una situación de infidelidad de ella, y que desde ese momento viene denunciando este tipo de situaciones. En el medio consiguió por el lapso de unos meses hacerse del cuidado del niño hasta que los organismos intervinientes determinaron que debía volver con la madre. «Durante ese tiempo ella ni se interesó por mi hijo», dijo y reconoció que el contacto que tiene con la madre del niño es por intermedio de otras personas.

“En la Comisaría me dijeron que me iban a hacer un acompañamiento para que logre la tenencia del nene, me avisaron que en unos días iba a tener que ir a firmar, y después me dijeron que tenía que reintegrar al nene con la madre porque la suegra de mi ex me había hecho una denuncia. Cuando llevo al nene me dicen que la denuncia era por pegarle al nene. Cuando me quise ir ya habían venido de Niñez y todo, y me lo sacaron», recapituló.

“Hasta el 7 de febrero no lo pude ver al nene. Me trataron como la peor mugre que puede haber cuando yo a mi hijo nunca le hice nada. No soy perfecto, pero nunca le levante la mano. El no sabe lo que es un chirlo mío- Pero a mí los de Defensoría nunca me quisieron escuchar”, se quejó.

“Yo pido que me den la tenencia del nene. Ella no lo quiere, ella dijo que el nene iba a sufrir porque quería verme sufrir a mí”, afirmó Rodriguez.

“No sé para donde disparar, ni que hacer. Pero no quiero que le pase lo que le pasó al nene Lucio Dupuy”, sentenció.

