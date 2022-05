Derribando mitos: la deuda eterna

Compartir esta noticia:











De la idea de la deuda pública como «ancla» para la salida adelante del país, la visión de un Estado ineficiente, y el ejemplo comparativo de Japón, con una dosis de anti-político.









En el 2021 la Deuda Pública de la República Argentina era de u$s 363.233 millones de la cual 60% corresponde a Legislación nacional y 40% a Legislación extranjera. La Deuda bruta en poder del Sector Privado era de u$s 130.161 millones excluyendo la deuda pendiente de reestructuración. En porcentaje de PBI la deuda total argentina representaba en el 2021 el 79,9%.

Desde que tengo memoria los descalabros de la economía argentina, sus períodos de hiperinflación, el desempleo; la pobreza siempre estuvo ligada, además de la impericia de algunos Gobiernos, al peso de la Deuda Externa, nuestra querida acompañante durante décadas.

Deuda externa recordada constantemente por todos los discursos de la izquierda argentina que viene haciendo pie con su discurso anti imperialista desde que tengo memoria.

Ahora, casi todos asumimos y nos han convencido, que esta pesada Deuda es la acompañante inequívoca y oculta colaboradora en la caída de varios planes económicos que hemos ensayado. Que los vencimientos y pagos son un lastre para que este país salga adelante y que por supuesto, nos hunde en la más completa miseria y no permite que los argentinos seamos exitosos y un país “justo” y con una justa distribución de la riqueza.

Primero para que haya riqueza alguien debe generarla, porque el Estado nada genera más que nuevos impuestos, una planta de empleados cada vez más grande y por supuesto gastos, muchos gastos.

Pero quisiera traerles como dato para comenzar a derribar este mito del “ancla” de la deuda externa tomando como contraste un país como Japón. Ustedes dirán Japón es absolutamente diferente a nosotros, somos el día y la noche. Pero detengámonos solamente en lo que venimos hablando desde hoy, la deuda externa y eterna.

Antes de llegar hasta acá había citado algunas cifras que son reales, tomadas de los informes del Banco Central y del Ministerio de Economía (https://www.argentina.gob.ar/economia/finanzas/), donde nos muestra que en el 2021 la Deuda externa era el 79,9% de nuestro PBI.

Japón es el país con mayor deuda pública con relación a su PBI (https://www.nippon.com/es/japan-data/h01016/). Según la última cifra conocida, al 31 de marzo del año 2021 la deuda de Japón representaba el 257% de su PBI. La población de Japón es de 123,2 millones de habitantes, algo así como tres veces la nuestra, hasta que no tengamos los datos de este último Censo. Entonces cada japonés nace debiendo ya de arrancada 9,9 millones de yenes que es algo así como u$s 76.230 a sus acreedores, de Bonos del Gobierno, Préstamos y facturas de Financiación. Nosotros si dividiéramos el total de nuestra deuda por cada uno de los 40 millones de argentinos, hasta ahora, nos daría algo así como u$s 9.075, dólares contra dólares. Que si después del Censo somos más, pongámonos contentos porque vamos a deber mucho menos.

Sin embargo la variación del IPC (índice de precios al consumidor) más conocida como Inflación, muy presente en Argentina, casi de la familia; en Japón fue de diciembre de 2020 a diciembre de 2021 del 0,80%, con picos de Deflación entre Abril y Marzo de 2021 del -0,80 % y entre septiembre y octubre de 2021 del -0,20%. (https://www.inflation.eu/es/tasas-de-inflacion/japon/inflacion-historica/ipc-inflacion-japon-2021.aspx)

Entre 1960 y 2021 la tasa media de Inflación anual fue del 2,8%, y las autoridades económicas japonesas están estudiando cómo hacer subir los índices del IPC porque la deflación les está produciendo una disminución generalizada de los precios y puede traer una recesión económica. Están más que preocupados para que crezca la inflación.

Les vamos a decir que le pregunten a nuestros políticos como hacerlo de manera rápida y con éxito asegurado.

En Japón solo el 0,7% de la población es pobre; la esperanza de vida está en 85 años; su índice de capital humano (1) de 0 a 1 es de 0,8; el desempleo como porcentaje de la PEA total es del 2,8%; acceso a la electricidad de la población 100%; agua potable y cloacas el 81% de la población; homicidios intencionales por cada 100.000 habitantes 0%; personas que usan Internet en porcentaje de la población 92%; INB per cápita u$s 40.770,oo; el IVA general es del 10%; la presión fiscal como porcentaje del PBI está en un 31,4%. (https://datos.bancomundial.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?locations=JP)

¿Entonces qué es lo que estamos haciendo mal? Bueno empecemos por ver en que usamos los dólares que pedimos prestados. ¿Para invertirlo en nuevas Industrias?…no. ¿Para cambiar la matriz de generación energética?…no. ¿Para asistir y sostener a las PyMES y MyPES generadoras del 60% del empleo?…no. ¿Para sostener el valor de la moneda?… puede ser. ¿Para llevarla afuera o repartirla entre amigos?… también puede ser. ¿Para hacer innumerables Obras Públicas (rutas, hospitales, jardines de infantes, puentes, escuelas) que nunca se terminan?…puede ser. ¿Para mantener Gastos del Estado bastante espurios y a veces no informados a la ciudadanía?…puede ser. ¿Para gastar en un Congreso que no sesiona pero consume 127 millones diarios?…puede ser. Y toda otra serie de Gastos del Estado que se pierden entre los interminables laberintos de partidas sub ejecutadas, transferencias por coparticipación a las Provincias, planes sociales, y cuanto callejón sin salida administrativo y burocrático que impida conocer a ciencia cierta en qué gasta el dinero de los contribuyentes el Estado argentino.

Japón es un país que no tiene materias primas, por lo tanto importa todo, que en parte esa es un poco la explicación de la tremenda deuda externa que tiene. Es el país más endeudado y a la vez la tercera economía del mundo. Japón produce para el mercado mundial automóviles, electrónica de consumo, computadoras y semiconductores. Otros sectores relevantes son el Petroquímico, el farmacéutico, los textiles y los alimentos procesados. O sea, todo lo que pide lo invierte en su industria y en su actividad económica.

Para cuantificar y dimensionar los números de la economía japonesa en cuanto a sus Exportaciones en dólares (año 2021) veamos estos datos:

Automóviles 142 mil millones (22% de las exportaciones totales); Computadoras 124 mil millones (19,2%); Maquinaria eléctrica 98,3 mil millones (15,2%); Aparatos ópticos, técnicos y médicos 35,9 mil millones (5,7%); Hierro y Acero 24,5 mil millones (3,8%). Con estos primeros cinco ya tenemos más que juntada la “platita” para pagar toda la deuda externa.

Entonces volviendo a la pregunta: ¿Qué es lo que estamos haciendo mal?.

Digamos que el Estado argentino hace “mal uso” del dinero de los contribuyentes. Esta es una explicación, digamos simple, de una enfermedad crónica que nos aqueja a los argentinos con los sucesivos Gobiernos que hemos tenido.

Todos, pero todos, usan la posibilidad que le dan millones de argentinos a través de las elecciones, no para cumplir sus promesas de campaña, sino para construir una base de poder que los atornille a sus cargos y que nadie los pueda mover de ahí. Proyectos egoístas y mediocres de espaldas al Pueblo que solo contempla sus más obscenas necesidades. Porque todos sabemos que la perpetuación en un lugar de Poder trae aparejado siempre los “vicios” y uno de ellos es la corrupción por el dinero o por el poder en sí mismo.

En Japón también hay niveles de corrupción, pero no creo que sean tan famosos como el que se encuentran las empresas extranjeras cuando ponen un pie en este hermoso país.

Por eso, la “deuda eterna” argentina, mencionada en multitud de párrafos de discursos de políticos de todos los partidos y colores, en las explicaciones de reconocidos economistas; nos han hecho creer que es uno de los principales impedimentos para que este país salga adelante.

Los problemas reales son otros, pero eso será motivo de otra entrega.

(1) El Índice de Capital Humano mide que países son los mejores para movilizar el potencial económico y profesional de sus ciudadanos. El Índice mide cuanto capital pierde un país por falta de Educación y Salud (http://www.sela.org/es/prensa/servicio-informativo/20181024/si/25946/indicech) –(humancapitalproject@worldbank.org.)

Marcelo F. Armanini (DNI 17381460)

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios