Compartir esta noticia:











Por Moira Millán – Hoy retorno a la provincia de Salta para colaborar en la organización del 3er Parlamento Plurinacional de Mujeres y Diversidades Indígenas por el Buen Vivir. Desde hace algunos años recorriendo los territorios supe de una práctica aberrante llamada chineo. Se trata de la violación de las niñas indígenas que tiene su origen desde la llegada de los españoles y que aún perdura. Los violadores de ayer gozaban de impunidad, la misma que tienen los violadores de hoy. Seleccionan a las niñas indígenas que están al borde de la pubertad, para estos criminales sus cuerpitas son trofeos. Trastornan sus vidas para siempre.









La omisión del Estado, la complicidad de la sociedad racista, la indolencia de los propios hombres indígenas en suma, un país llamado Argentina que aún no entiende que todas las vidas importan y que la niñez de todos los pueblos es sagrada.

He caminado estos territorios, conversado con algunas de ellas que me han contado que cuando menstrúan muchas lloran porque saben que su hora está cerca, ya que pueden ser una de las elegidas para ser violadas. Algunas incluso al menstruar dejan de ir a la escuela, eligen desertar de su derecho a la educación para disminuir los riesgos. Estos criminales criollos tienen poder, influencias, protección los gobiernos de turno y de las instituciones que deberían proteger a las niñas pero eligen proteger criminales. Otras temen que sus propios padres por el alcoholismo, por la hambruna que padece las entreguen, es allí cuando es desgarrador ver la desprotección absoluta en la que se encuentran. Andando estos territorios, de Salta, Jujuy, Formosa, Chaco, he tenido el honor de conocer mujeres indígenas valientes, sabias y verdaderas luchadoras, que no callan, que no se acobardan, que no se detendrán hasta que este crimen deje de existir.

Les cuento esto porque hay un reducto del poder que tiene miedo, se ha molestado y me insulta, me amenaza, me dice que nada tengo que hacer yo por las tierras salteñas, que no me meta, que ellos me pondrán en mi lugar. Me pregunto, si ¿ellos saben cuál es mi lugar? Mi lugar es donde hay sufrimiento, injusticias e impunidad, mi lugar es en donde debo sumar mi newen y mi püllü en una lucha que no sólo es digna y justa sino urgente y necesaria.

Vamos a hacer el 3er Parlamento Plurinacional de Mujeres y Diversidades Indígenas, les guste o no, sucederá, y allí acordaremos cómo abolir estos crímenes y resguardar a nuestra niñez.

El chineo debe ser considerado un crimen de odio, con penas de máxima, debe ser imprescriptible, con embargo de los bienes del violador y un resarcimiento económico desde el estado a las víctimas. Justicia es que paguen con cárcel, tanto él como sus cómplices.

A mis amigues les cuento que estoy protegida por las fuerzas de la Mapu, no les resultará fácil atacarme. También desde el Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir hemos tomado medidas de seguridad. Nuestra abogada ha presentado un hábeas corpus preventivo por el riesgo en el que me encuentro. Les abrazo y pido que repliquen este mensaje y por favor ayuden económicamente al Movimiento para lograr cubrir los gastos de realización del 3er Parlamento al que acudirán más de 300 mujeres de 39 naciones indígenas.

Kiñe futa pankgo. Moira Millán, weychafe. Puelmapu

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios