Kevin Rodríguez: “No quiero que mi hijo vuelva en un cajón”

Kevin Nicolás Rodríguez el padre que denunció a la madre de su hijo por golpeadora, teme por la vida del menor. Reclamó por su tenencia definitiva y realizó una marcha hasta la Ciudad Judicial.

Plan B dio a conocer el caso de Kevin Nicolás Rodríguez un padre que denunció a la madre de su hijo por golpeadora en la Unidad Funcional de Género, Niñez y Adolescencia. El joven pide la tenencia de su hijo. Después de que se hiciera público el hecho la justicia determinó una medida de restricción hacia la madre.

Este lunes, Kevin, acompañado de familiares, se manifestaron por las calles de Santa Rosa y se dirigieron a la Ciudad Judicial.

“Estamos marchando para la tenencia y el cuidado personal completo de César Ismael, que hace cuatro años que está siendo maltratado por la madre y la justicia no hace nada, están esperando y esto no puede esperar más”, dijo a Plan B.

“César un día va a venir en un cajón o va a quedar internado en un hospital, con fuertes golpes y no sé si voy a recuperarlo o tenerlo en vida”, agregó.

Kevin recordó que el pasado viernes lo fue a buscar a la casa de la madre. “Le habíamos dicho que él no se tenía que golpear, porque está recientemente operado, operación que ella (su madre) nunca estuvo presente y estaba notificada de que tenía que estar presente. Cuando lo fuimos a buscar, nos dijo que se golpeó con una hamaca”.

“Y el nene, cuando estábamos llegando a casa, me dijo que le habían pegado una piña en el ojo. Cuando llegamos a casa, quedamos en shock. Yo me tenía que reintegrar al trabajo y a la tarde, fuimos a hacer la denuncia, en Violencia de Género y Niñez y el mismo comisario de la unidad, dijo que el nene no se había golpeado con una hamaca. Si se hubiera golpeado, tendrá raspones o estaría cortado y nos dijo que esto podría ser una piña”, dijo.

Kevin recordó que los maltratos contra su hijo ocurren desde hace tiempo. “Viene golpeado, mal higienizado, sin atención ni comida. La madre, se va a fiestas y lo deja solo, a cuidado de personas que no son sus familiares. César, cuando lo tiene la madre, viene cada vez más golpeado y a mí el juez me dijo que lo tenía que tener la madre. ¿Cómo un juez le da el nene a una madre, sabiendo que lo está maltratando? Que me lo explique, por favor”.

“Yo he pedido la tenencia, no me la quisieron dar, porque decían que tiene que estar con la madre. César está golpeado cada vez que la madre lo tiene”, agregó.

En referencia a la orden de restricción dictada recientemente por el juez Ralli, Kevin dijo que se manejó muy bien. “Es la primera vez que tiene el caso de mi nene. Me siento satisfecho con la decisión que tomó, pero quiero la tenencia completa de César, el cuidado personal de César y que no vuelva con su madre, no quiero más un Lucio Dupuy”.

“Ahora nos dirigimos a la Ciudad Judicial, quiero que César quede a cargo mío. Aunque me tenga que quedar una semana o un mes, me voy a quedar hasta que me den el papel de la tenencia, de ahí no me muevo”, cerró Kevin Rodríguez.

