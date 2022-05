Otra vez, la familia de Deolinda, al borde del desalojo

Compartir esta noticia:











El 26 de abril Plan B Noticias informó sobre la acuciante realidad que vive una pareja con cinco hijos en la calle Suipacha de Santa Rosa. Este martes, otra vez les avisaron que deben dejar la casa que habitan. Pueden quedar en la calle porque no consiguen un alquiler que puedan pagar a un precio razonable.









Este martes 10 de mayo la familia de Deolinda vuelve a vivir la situación de quedarse en la calle. La mujer se mudó de General Pico a Santa Rosa para escapar de la violencia de género. Ella trabaja en casas particulares y él en el campo.

Deolinda le contó a Plan B Noticias que no consigue alquiler “porque somos una familia numerosa y te piden cualquier cosa. Hasta 30 mil pesos podemos pagar y nos arreglamos con una casa con dos piezas”.

“Busqué por todos lados, las inmobiliarias te piden como mínimo 45 mil pesos y no lo podemos pagar. Mi marido tiene 3 hijos a cargo y yo 2, la otra nena se fue a Pico. Fui al IPAV, me anoté, denuncié una casa, pero resulta que no está deshabitada porque la chica trabaja todo el día y parece que no está, pero vive en ella”, agregó.

“Yo no recibí ningún papel, pero el desalojo estaba para el 5 de abril y me dieron una prórroga de 15 días. Meaca de Niñez me avisó que el desalojo era para hoy. Si no encuentro casa, me amenazaron con sacarme a los chicos. En lugar de ayudarme, me los quieren sacar. Mis hijos van a la escuela primaria y otros al secundario. No entiendo por qué me los quieren sacar”, añadió.

Posteo en las redes sociales

“Mi pareja Mauricio (34) y yo, Deolinda (38), junto a nuestros hijos Alma (12), Benjamin (14) Braian (12) Ariana (10) y Valentina (9) necesitamos de tu ayuda”, señala el pedido desesperado de Deolinda en las redes sociales. Hasta hoy, habitan una casa en la calle Suipacha al 100 de Santa Rosa.

“Mauricio y yo somos una familia ensamblada que estamos atravesando una situación crítica. Luego de varias postergaciones, el 26 de abril afrontaremos una orden de desalojo, pese a mover cielo y tierra no conseguimos alquiler por ser familia numerosa”, añade.

“Estamos desesperados, no perdemos las esperanzas pero ya estamos muy cansados. Han sido días muy difíciles dónde hemos golpeado muchas puertas, dónde nos han escuchado pero no hemos encontrado solución”, indica.

“En lo personal soy una mujer que pese a haber corrido peligro inminente de vida, ya que mi expareja me apuntó con un arma frente a mis hijas jamás me doy por vencida. Hoy ellos sonríen pero yo por dentro estoy destruida, necesito de su valiosa ayuda”, resalta.

“Si tenés un lugar para alquilarnos por favor comunicate 2954-819389, sino ayudame a viralizar este posteo para poder dar con esa persona que le dé a mi familia la posibilidad de vivir con dignidad”, finaliza le pedido desesperado.

