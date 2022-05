Este jueves vuelve a sesionar el Concejo

Compartir esta noticia:











Este jueves 12 de mayo, desde las 10 horas, se llevará adelante la sexta sesión ordinaria del período 2022 del Concejo Deliberante de Santa Rosa.

Entre los temas del orden del día, se votará el dictamen del proyecto presentado por los bloques FreJuPa, FrePam, Propuesta Federal y Comunidad Organizada, en el que manifiestan su rechazo al laudo arbitral –por extemporáneo- solicitado por la Provincia de Mendoza en oposición a la moción efectuada por la Provincia de La Pampa.









El cuerpo del texto indica que “desde el Concejo Deliberante y la representación popular que tiene cada concejal y concejala de la ciudad de Santa Rosa, y ante un tema tan caro e importante a los intereses del pueblo pampeano, es inherente que haya una expresión conjunta del Poder Legislativo de la capital pampeana en el acompañamiento de la lucha por los ríos y el cuidado del ambiente encarada como política de Estado desde los sucesivos gobiernos de nuestra provincia”.

Por otro lado, se pondrá a votación la resolución que declara de interés municipal la obra de teatro “Lápices, un musical con memoria”, compuesta y dirigida por la artista pampeana Paula Grosse, la cual está basada en los hechos ocurridos en la noche del 16 de septiembre de 1976 y días sucesivos, cuando un grupo de jóvenes militantes fueron secuestrados en la ciudad de La Plata.

Como indica en sus considerandos, la obra “es una herramienta hermosa para generar conciencia, para denunciar lo que pasó, pero a su vez hacerla llegar a las generaciones más jóvenes, y que conozcan esta historia. Es algo transformador, porque no hay manera de que la obra no te sensibilice y no te interpele”.

Asimismo, se discutirá la iniciativa mediante la cual concejales y concejalas solicitan al Congreso de la Nación el pronto tratamiento y aprobación del proyecto de Ley referido a prorrogar las vigencias de las asignaciones específicas para industrias e instituciones culturales previstas en la Ley 27432.

Por su parte, se votará una ordenanza para autorizar la donación efectuada por el arquitecto Luis Ricardo Tierno de ocho libros pertenecientes a la Ex Casa de Comercio Tierno, con destino al Archivo Histórico Municipal Hilda París dependiente de la Secretaría de Cultura y Educación.

Además se pondrá a votación el despacho que busca derogar una ordenanza mediante la cual se aprueba el otorgamiento de un crédito para financiar un proyecto productivo, y la autorización para la ejecución de cuatro obras de gas natural en distintos puntos de la ciudad.

Asuntos entrados

En la sesión ordinaria ingresarán comunicaciones del Departamento Ejecutivo con providencias e informes de promulgación de diversas normativas, y una nota del intendente municipal en donde adjunta informe sobre los préstamos otorgados en el marco de la ordenanza referida a la línea de Créditos de Acompañamiento a Trabajadores en Emergencia.

De las peticiones y asuntos particulares, tendrán ingreso dos notas. Una de ellas presentada por representantes del Club Social y Deportivo Trabajadores de Farmacia, en la que solicitan un terreno ubicado entre las calles Gobernador Duval, Stieben, Pavón y Catamarca, con el fin de desarrollar actividades recreativas y deportivas.

La otra, enviada por la Filial Santa Rosa de la Cruz Roja Argentina, que pide la eximición del pago de las tasas por habilitación de un salón de usos múltiples.

En tanto, de los proyectos de ordenanza ingresarán cuatro presentados por el bloque FreJuPa.

Uno de ellos, pretende modificar la ordenanza del Servicio de transporte público de Remises. La iniciativa tiene el objetivo de actualizar la regulación del servicio, estableciendo nuevos criterios y normativas en la obtención de licencias y la regulación de las condiciones laborales de las y los conductores. Además, se disponen las condiciones para la habilitación de los automóviles afectados para su funcionamiento.

El otro, es el que pretende regular la circulación de “vehículos de movilidad personal (VMP)”, entendidos estos como los vehículos de una o más ruedas destinado al traslado de personas autopropulsado por motorización eléctrica o cualquier tipo de motorización. En dicha normativa, se establecen requisitos de circulación, sistemas y elementos de seguridad, prohibiciones, edades habilitantes, regímenes de obligaciones y sanciones.

Otro proyecto es aquel mediante el cual se establece la regulación sobre la tenencia y prohibición de circulación de animales no contemplados en la Ordenanza Nº 3623.

“La ordenanza tiene como objeto establecer regular la tenencia y prohibir la circulación de animales, no regulados en la Ordenanza Nº 3623, sueltos sin cuidado ni vigilancia en la calle, rutas, espacios públicos municipales y veredas y en terrenos baldíos sin cercado, en el ejido de la ciudad de Santa Rosa”, dice su articulado.

El cuarto, es por el que la Municipalidad de Santa Rosa se adhiere al Decreto provincial 407/22 del PEP, que procede a la reparación de los legajos personales de los y las agentes públicos prescindidos de la administración pública durante la última dictadura militar.

Según indica en sus argumentos: “Esta medida tiene un fuerte carácter simbólico, constituyendo un generador potencial de nuevos sentidos, teniendo presente que como no se puede hablar de una reparación equiparable al daño sufrido, este tipo de actos son un símbolo de esta reparación imposible. Su importancia radica en lo que representa ya que se produce sobre un daño en sí irreparable, aportando a la construcción de algo nuevo”.

Asimismo, ingresará un proyecto de ordenanza presentado por el bloque FrePam, en el que se establece la prohibición de dejar animales sueltos en la vía pública que no estén contemplados en la Ordenanza Nº 3623. “Es necesario generar una norma que brinde herramientas para dar una rápida respuesta a los reclamos vecinales”, dice en sus considerandos.

Asimismo, tendrá ingreso tres proyectos de ordenanza provenientes del Departamento Ejecutivo. Uno de ellos busca autorizar una excepción al código urbanístico. El otro peticiona la sustitución de un artículo de la ordenanza N° 6482/21 referida al otorgamiento de un crédito. Y el último, mediante el cual se desafecta del Dominio Público Municipal a unos inmuebles sobre la Av. Circunvalación.

Por otro lado, tendrán ingreso distintos proyectos de resolución presentados por el bloque FreJuPa.

Dos de ellos son declaraciones de interés municipal; uno de ellos referido a la obra de teatro “Luz sobre la memoria”. Creada por Omar Lupardo, la obra reflexiona sobre la causa Malvinas y está basada en relatos de dos combatientes y de la madre de uno fallecido en el hundimiento del crucero General Belgrano.

El otro se refiere a la “Jornada Virtual de Capacitación e Información sobre Prevención de Accidentes por Inhalación de Monóxido de Carbono Uso responsable del gas y eficiencia energética”, que se realizará el 26 de Mayo por el Ente Regulador del Gas.

“Los accidentes por monóxido de carbono, cualquiera sea su causa, son evitables siguiendo algunos consejos sencillos. Es indispensable informar y prevenir a la sociedad sobre la importancia de mantener ventilados los ambientes y el control periódico de la instalación de los artefactos por un gasista matriculado”, dice en sus considerandos.

Otro de los proyectos de resolución es el que busca adherir en todos sus términos al Acta de fecha 19 de abril de 2022, suscripta por las integrantes de la Red Federal de Concejalas de la Federación Argentina de Municipios.

El Acta mencionada establece la ratificación de la legítima e imprescriptible soberanía de la República Argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes.

Por su parte, ingresará la iniciativa mediante la cual se declara a Santa Rosa Ciudad Hermana de Ciudades Hermanadas en la Cuestión Malvinas.

La adhesión fue realizada a partir de una propuesta del Concejo Deliberante de Ushuaia, capital de Malvinas, con el objetivo de invitar a todas las municipalidades del país a continuar “ratificando nuestra soberanía y afirmando que la recuperación, conforme al derecho internacional, constituye un objetivo permanente e irrenunciable”.

Del mismo bloque, ingresará la autorización para que el Concejo Deliberante done al Centro de Veteranos de Guerra de La Pampa, las dos cartas geográficas de las Islas Malvinas que el Instituto Geográfico Nacional presentó en la “Agenda de Malvinas – 40 años”.

Estos dos nuevos mapas contienen información histórica de relevancia en torno a nuestros legítimos derechos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes y resultan de vital importancia para la lucha por la soberanía.

Por su parte, proveniente del concejal del bloque Propuesta Federal, ingresarán dos proyectos de comunicación con solicitudes al Departamento Ejecutivo para que realice acciones dirigidas a la puesta en valor de garitas, mapas de ubicación, iluminación entre otras, en las paradas de colectivo y para que disponga la señalización vertical de la totalidad de las calles de la ciudad.

Por último, enviado por la concejala del bloque Comunidad Organizada, tendrán ingreso comunicaciones para que el Departamento Ejecutivo informe si se han celebrado convenios con instituciones como CONICET o INTA, entre otros organismos, en lo relacionado al cultivo de cannabis medicinal. Además, pide que dicho Poder cumpla sus obligaciones de control al respecto.

También impulsa que se realice el mantenimiento de la calle Niñas de Ayohuma entre Asunción del Paraguay y Philipeaux, como también la iluminación pública pertinente.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios