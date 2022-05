Malestar de las y los docentes: “El paro universitario del viernes debe ser contundente”

Compartir esta noticia:











Miriam Martín Lorenzatti secretaria general de ADU y Damián Repetto, secretario de prensa, explicaron los alcances del paro universitario previsto para el 13 de mayo.

“En CONADU Histórica hicimos un plenario de secretarios generales la semana pasada y llamamos a paro nacional porque se envió una nota al CIN y al Ministerio de Educación, pidiendo la reapertura de paritarias y no obtuvimos respuesta al día de hoy y la información extraoficial indica que no vamos a recibirla en lo inmediato”, dijo a Plan B Lorenzatti.

“Entonces, todas las secretarías generales de todas las universidades, acordamos un paro para el viernes 13 y también decidimos jornadas de visibilización y por eso hoy estamos acá, para sensibilizar a los compañeros, a quienes no están afiliados, que se afilien y hacerle conocer a las autoridades nuestro malestar”, agregó.

Lorenzatti recordó que la paritaria se cerró en marzo con un aumento del 13% en los salarios. “Esto quedó desactualizado y nos motivó a realizar esta jornada de visibilización, para generar presencia y convocar a los compañeros que se sumen al paro del viernes, que debe ser contundente. Y si no hay respuestas, este es un plan de lucha que recién se inicia y conforme no haya respuestas, se irá profundizando”.

“Tenemos expectativas en la medida de fuerza del viernes. La renovación de la Comisión espera sumar nuevas adhesiones, traer un poco de espíritu combativo. Somos muchos docentes jóvenes en la carrera docente y los más grandes se han sumado a nuestro entusiasmo. En el formulario que compartimos, más del 60% estaba a favor del paro. Somos muy optimistas”, dijo Lorenzatti.

Consultada sobre si las y los docentes han perdido poder adquisitivo contra la inflación, Lorenzatti dijo que “para que tengan una idea, comparando el salario de marzo de este año con el de marzo de 2020, ya tendríamos casi un 20% de deterioro, comparándolo ya con un salario deteriorado, pos Macri. Ni siquiera estamos comparándolo con el mejor salario del 2015, por ejemplo”.

“En el 2020 no se cumplió la cláusula gatillo y esto hizo que fuera retrasando nuestro salario. Esto perjudica más a los docentes que conformamos la Comisión Directiva de ADU, que son cargos iniciales en la carrera docente que, para que el salario no quede por debajo de la pobreza, es necesario cobrar un fondo de garantía”, dijo la secretaria general del gremio universitario.

En referencia al 13% acordado en marzo, formaba parte de un acuerdo mayor. “Tenía un prorrateo que cerraba en un 41% en septiembre y allí iba a haber una cláusula de revisión para la apertura de paritarias. Pero los índices de los primeros meses del año ya superaron ese monto”, explicó el secretario de prensa, Damián Repetto.

“Además, la jornada de hoy es especial porque el actual secretario de Políticas Universitarias es el actuar rector de la Universidad, que asumió hace dos días en su cargo y se tomó licencia para continuar en el cargo como Secretario de Políticas Universitarias. Es él quien debe abrir las paritarias y si no las abre, la protesta acá toma un poco más de cuerpo”, dijo.

“Nosotros apelamos a Alpa y al ministro de Educación para la apertura de las paritarias. El ministro estuvo acá y no tuvo palabras para las políticas universitarias. En el ámbito local, tenemos paritarias locales y la aplicación del convenio colectivo de trabajo. Tenemos expectativas modestas y la gestión es una continuidad de lo que venía antes, no se han comportado gentilmente con nuestra asociación, porque han postergado sistemáticamente las reuniones. Y esto es una práctica sistemática y dilatoria de esta gestión, pasan los meses y no se resuelve nada”, criticó, por su parte, Lorenzatti.

En este sentido, Repetto agregó que “el llamado a paritarias y postergarlas a último momento se ha repetido en 2019, 2020 y 2021 por parte de la gestión de Alpa”.

En referencia a las condiciones laborales, Lorenzatti criticó el uso de aulas híbridas. “Se proponen clases numerosas con un docente que de clases desde su casa y no se construyen aulas, no se consolidan equipos de cátedra, no se aumentan las dedicaciones. Que no nos vendan eso como una cosa innovadora que, en realidad se traducen en prácticas poco inclusivas. ¿Quiénes resultan beneficiados? Los pibes y pibas que tienen mejores condiciones sociales y culturales. Por eso, en la paritaria local vamos a batallar para que la hibridación sea en condiciones que se acuerden con los trabajadores y trabajadoras”.

