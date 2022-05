Alberto Fernández defendió el sistema electoral: “funciona perfecto”

Compartir esta noticia:











El mandatario consideró que la actual modalidad de votación «es una de las pocas cosas que anda bien en la Argentina». El debate para desterrar a la boleta sábana ya comenzó en la Cámara de Diputados.

El presidente Alberto Fernández rechazó la implementación de la Boleta Única de Papel en la Argentina, un debate puesto en la mesa por dirigentes de la oposición y que actualmente se discute en la Cámara de Diputados.

«El sistema electoral argentino es una de las pocas cosas que anda bien en la Argentina. Nunca hubo cuestionamientos de fraude ¿Para qué cambiar?», argumentó el jefe de Estado a un integrante de la comitiva presidencial que lo acompaña por la gira europea.









En medio del tercer día de su visita al viejo continente, el mandatario no se despega de la agenda política y sabe que en la Argentina el debate tendrá un lugar importante en el Congreso de la Nación.

La discusión respecto de la Boleta Única de Papel ya sumó rechazos dentro del Frente de Todos, incluido el de la vicepresidenta, Cristina Kirchner, quien cuestionó que la oposición haya presentado el proyecto en un contexto en el cual la sociedad presenta «tantos problemas».

«La gente no llega a fin de mes, no le alcanza la guita, no tiene laburo, no puede pagar el alquiler, los alimentos y las cosas les aumentan todos los días», completó Kirchner durante un acto en la provincia de Chaco el pasado viernes.

Además, la ex mandataria había afirmado que la Boleta Única «oculta», porque «es un pedazo de papel con una cantidad tremenda de partidos donde sólo se conoce al primer candidato», y apuntó: «Una boleta donde vos votás una lista de diputados pero no sabés si hay chorizos, si hay ajos».

En ese marco, Alberto Fernández afirmó a parte de la comitiva presidencial que no consideraba que la Boleta Única tenga utilidad: «En el fútbol se dice que el equipo que gana, no se toca ¿Cuál es el sentido de cambiarlo?».

“Cuando no hay un problema, no hay que crearlo. El sistema electoral funciona perfectamente bien y el proceso es transparente», argumentó a sus colaboradores más cercanos.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios