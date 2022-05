Castañeira: “usan la Concejo Deliberante para propaganda política”

Compartir esta noticia:











La concejala de Comunidad Organizada protestó contra el proyecto aprobado en el Concejo Deliberante para pedir a los representantes nacional el tratamiento y aprobación de la prorroga la vigencia de asignaciones para el sector de la cultura prevista en la Ley 27.432.









La edil Fabiana Castañeira fue la única que se opuso hoy en el Concejo Deliberante al proyecto de declaración aprobado por el oficialismo y acompañado por el FrePam.

«El grupo oficialista, FREJUPA, nuevamente insiste con dar indicaciones e instrucciones a los legisladores nacionales, pero esta vez sobre la prorrogación del plazo para el financiamiento de diversas áreas culturales nacionales, cuando existen tantos temas pendientes y que son de gran necesidad para los ciudadanos santarroseños», cuestionó la concejala de Comunidad Organizada.

En su crítica, Castañeira planteó que «nunca se ha visto a la cultura como un gasto, sino más bien como una inversión, y esto ha quedado reflejado cuando estuvimos en lugares decisivos el poco tiempo que se estuvo. Entre varias acciones, se decidió que se debían abrir los eventos culturales a los barrios, ya que centralizar los mismos en la Plaza San Martín no era factible dado que el grueso de la población está en los barrios, idea que hoy fue copiada y llevada adelante como muchas otras por el oficialismo».

En la misma línea, reprochó que la preocupación por la cultura no se condice con el pedido de «suspender la tasa que le cobran a los artistas, iniciativa de la cual solo logramos el subsidio del 50%». De este modo, la edil hizo referencia al proyecto que presentó desde su espacio y que no consiguió ser tratado en el Deliberante.

«Cada iniciativa coherente que tuvo el grupo oficialista con otros temas lo hemos acompañado, siempre y cuando se haya realizado en cumplimiento de la ley. Hoy este grupo nuevamente pretende utilizar al Concejo Deliberante como propaganda política. Desde Comunidad Organizada nunca hemos estado de acuerdo en que se utilicen las instituciones para este fin, y en cada oportunidad lo hemos expresado», recriminó Castañeira.

Para finalizar, sostuvo que «no podemos mandar a otros legisladores como marionetas para tomar cuál o tal decisión. Además excede a los deberes y atribuciones de un Concejo Deliberante. Acompañar o no este despacho no implica que dejemos sin subsidios a las instituciones, porque ni siquiera la solución está en este órgano, sino en el Congreso de la Nación, y la opinión de un Concejo Deliberante no es vinculante o decisiva en este contexto».

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios