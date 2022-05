Dionisio Ordoñez encabeza la “lista de Moyano” en Camioneros

Compartir esta noticia:











El 22 de mayo se hacen las elecciones gremiales en el Sindicato de Camioneros de La Pampa. Se enfrentan la lista Celeste de Horacio Baragiotta con la ista Verde de Dioniso Ordoñez.

En diálogo con Plan B Noticias, Dionisio Ordoñez, señaló que “represento a la Lista Verde, la oficial de Hugo Moyano. Con el tema de la pandemia había quedad muy poca gente en el sindicato, Pipo sosa, en Santa Rosa, Cacho Alonso y yo, y Vera en el Petróleo y ahí la obra social había quedado prácticamente sola. Para no dejar solos a los afiliados, le puse el pecho a las balas, y me puse a cargo de la obra social. Me tiraban las autorizaciones por debajo de la puerta de la obra social y después les llevaba los remedios”.









“Me paró varias veces la policía, me preguntaba por qué andaba tanto, hasta que me empezaron a conocer”, añadió sobre su trabajo en la obra social.

“Yo no tenía nada que ver, soy tesorero, pero lo empecé a hacer para no dejar solo al afiliado”, destacó.

Agregó que “el 14 de octubre llama Hugo Moyano a Sosa, Vera, Alonso y a mí, y preguntó quién había hecho todo ese trabajo. Al enterarse que fui yo, dijo ‘bueno ahora te pongo oficialmente a cargo’ y seguí trabajando de esa manera”.

“Hicimos convenios con anestesiólogos, psicólogos, nutricionistas y ahora estamos trabajando con el Colegio Farmacéutico. La idea es que puedan estar todos los afiliados de Camioneros en el sistema. Eso va a evitar que tengan que autorizar los remedios, solo van a tener que hacer un trámite cada 6 meses”, contó.

Elecciones

El 22 de mayo se enfrentan dos listas: “yo soy de la verde de Moyano. Hace un mes y medio estuve con Hugo y me dijo qué iba a hacer, le dije que iba por la secretaría General y me dijo que lo representara en La Pampa con la lista Verde”.

“La gente que me conoce, sabe que siempre trabajé, nunca bajé los brazos ni trabajo ahora porque hay una campaña. El secretario General que estaba tiene problemas de salud, él hizo mucho por el sindicato, y yo quiero seguir con eso. Aurelio Baragiotta no dice nada de las elecciones, en la lista contraria está su hijo, pero Aurelio no dice nada”, relató.

“Vamos a hacer la secretaría de la Mujer, el predio de Camioneros lo vamos a ampliar para que no sea solo para afiliados, sino que también puedan ir los familiares de afiliados. Además vamos a hacer actividades para chicos y para mujeres. Uno de los sueños es traer una farmacia para los afiliados, no es fácil, pero lo vamos a intentar”, adelantó.

“Otra idea que tengo, para cuando va un enfermo a Buenos Aries, es ampliar el reconocimiento a un paciente y dos acompañantes. Hoy se le paga a uno solo y a veces no alcanzan a hacer todo lo que hay que hacer cuando hay un enfermo en la familia”, destacó.

Junto a Dioniso Ordoñez se presentan Juan Carlos Sosa como adjunto y Claudio Alonso como Tesorero.

Las elecciones se hacen en la sede del Sindicato de Camioneros, Ayala 160 de Santa Rosa, y en Intendente Alvear, Realicó, Pico, Luiggi, Castex, Macachín, Lonquimay, General Acha, 25 de Mayo.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios